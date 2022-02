GLADU, Jean-Guy



De Blainville, le 29 janvier 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Jean-Guy Gladu, conjoint de Mme Pierrette Turcotte.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Éric (Dalal Goumiri), les enfants de sa conjointe Jean et Martin Sauriol ainsi que leur famille, ses soeurs Fleurette et Jacqueline, de nombreux neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 11 février de 18h à 21h et le samedi 12 février dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne cérémonie sera célébrée en sa mémoire le samedi 12 février à 11h, en la chapelle du complexe.Un maximum de 50 personnes par jour pourra participer à l'évènement.