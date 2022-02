Formes intangibles: la vie en lumières

Présentée en première mondiale canadienne dans le large espace industriel du New City Gas à Montréal, l’exposition immersive Formes intangibles transporte dans ce qui ressemble à un autre monde. Un monde lumineux et doux où un artiste s’est donné le mandat de tenter de rendre visible l’intangible essence de la vie.

Réalisée par l’artiste japonais Shohei Fujimoto, l’exposition Formes intangibles est une œuvre géante, multimédia et immersive se déployant en sept tableaux. Tous se composent de faisceaux lumineux, de lasers ou de réflexions étincelantes et multisensorielles se mouvant au rythme d’une exploration singulière et musicale.

Car en plus d’être fort impressionnant pour l’œil et l’oreille – la pièce maîtresse baptisée Forme intangible est composée de 660 lasers rouges dansant et flottant dans l’immense espace chargé d’effets sonores hypnotiques –, l’exercice de l’artiste japonais s’ancre dans un désir de rendre matériel l’immatériel. Son désir ? Recréer, de manière visuelle, l’essence, la présence et le comportement de la vie.

Enveloppante

Présentée par Produkt et Artechouse, l’exposition se fait enveloppante à souhait et plonge les visiteurs dans un état contemplatif où la curiosité (celle du fonctionnement des œuvres et des idées créatives derrière) et le laisser-aller font un bien fou en cette période difficile. L’artiste insiste d’ailleurs sur la portée et l’accès universels de son œuvre, que les visiteurs, de toutes origines et parlant toutes langues, peuvent comprendre et sentir de la même manière.

Shohei Fujimoto parvient à exaucer l’un de ses vœux les plus chers : approfondir la connexion des visiteurs avec ce que signifie le fait d’être en vie, lui qui estime que l’uniformité et le manque d’esprit ludique sont les ennemis de sa créativité.

♦ L’exposition Formes intangibles est présentée au New City Gas jusqu’au 12 avril 2022. Billets : www.formesintangibles.com.