Hydrocarbures: une grosse facture pour le Québec

Tel que promis, le gouvernement Legault a déposé cette semaine le projet de loi interdisant formellement l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. Dans son effort pour se donner une conscience verte, le Québec a mis le cadenas sur toute activité dans ce secteur industriel majeur sur tous les continents.

Le pétrole en Gaspésie, c’est non, en zone habitée ou pas.

Le gisement Old Harry dans le Saint-Laurent, c’est non. Il n’y a pas si longtemps, nous menions une bataille avec Terre-Neuve pour en revendiquer la propriété.

Le gaz naturel dans la vallée du Saint-Laurent, c’est non.

Acheteurs pour des milliards $

Même en sachant que cette industrie déclinera dans les décennies à venir, le Québec prévoit acheter du gaz naturel et du pétrole pour des dizaines de milliards de dollars d’ici 2050. En acheter, oui. En produire, non. Peu importe la rentabilité, peu importe le respect des normes environnementales les plus strictes. Par principe, c’est non.

Or, cette loi viendra avec une grosse facture. Au fil des ans, des entreprises locales et de l’extérieur ont investi pour explorer et réserver des droits sur les ressources de certains territoires. Ces entreprises ont agi dans le plein respect des lois du Québec. Elles ont suivi les règles du jeu que nos gouvernements élus avaient fixées.

Le ministre des Ressources naturelles évalue à une centaine de millions de dollars le montant des compensations que les contribuables québécois devront rembourser en dédommagements. L’industrie en demande plus. Québec solidaire et le Parti Québécois suggèrent de ne verser aucune compensation. Une position adolescente.

Des entreprises verraient tous leurs recours suspendus parce qu’elles œuvrent dans un secteur économique que la politique n’aime plus. Vous savez pourquoi les entreprises ne vont pas investir en Corée du Nord ? Parce qu’elles pensent que leurs droits et leurs investissements sont à risque d’être effacés sans compensation.

Unique, unique

Les changements climatiques obligent toute la planète à se repositionner face aux sources d’énergie. L’industrie des hydrocarbures sera probablement remplacée dans le prochain demi-siècle.

Cette industrie sera néanmoins retenue dans l’histoire comme l’une des plus payantes à n’avoir jamais existé. Ce n’est pas pour rien qu’à une époque, lorsque du pétrole était découvert dans un pays, on célébrait la découverte de l’or noir.

L’Alberta aura bâti son Fonds de l’Héritage en plus de vivre sans taxe de vente. Ce fonds pourra faire profiter les générations futures de la manne du pétrole. La Norvège s’est bâti un fonds du même genre. Leur « Fonds souverain » vaut 1,3 trillion $ et supporte maintenant la transition énergétique.

Et au Québec ? Eh bien chez nous, c’est différent. Nous aurons récolté des pinottes avec les quelques puits de pétrole qui ont existé en Gaspésie. Puis nous aurons déboursé une centaine de millions $ pour fermer l’industrie. Bilan : dans le trou !

Société distincte vous dites ? Le Québec devient la seule juridiction dans le monde qui aura perdu de l’argent avec l’industrie gazière et pétrolière.