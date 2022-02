Jeux vidéo: retourner au Far Ouest

Les cowboys, les Indiens, Clint Eastwood, Sergio Leone et, bien sûr, la musique d’Ennio Morricone suffisent à évoquer les étendues immenses, les saloons, les shérifs et les duels à midi. Et si nous remontions le temps?

Si nous revenons aux sources, le Far Ouest, c’est d’abord les pionniers, symboles de la conquête des grands espaces. Avec leurs chariots, ces familles ont traversé l’immensité étasunienne au péril de leurs vies. «The Oregon Trail», l’un des tout premiers jeux vidéo développés en 1974, offre de revivre la réalité des Américains en 1848 en mettant le joueur dans la peau du chef d’un convoi de Conestoga. Originellement commandé par le Minnesota Educational Computing Consortium (MECC) dans un but éducatif, le titre a subi plusieurs transformations au fil des avancées technologiques et graphiques. Il est désormais disponible pour un certain nombre de plateformes.

Dans un registre moins éducatif et surtout plus adulte, «Desperados III» offre aux «gamers» de suivre John Cooper et ses quatre acolytes – tous jouables – et de capturer ou de tuer, au choix, de nombreux ennemis. Se déroulant entièrement aux alentours de 1870, le jeu en est un de stratégie qui exige attention, patience et précision, le tout dans un décor de western qui fait parfois penser à «Westworld»... avec des néons. Que demander de plus?

Le Far Ouest c’est aussi de tirer sur tout ce qui bouge ou presque, sans grande distinction. C’est dans cet esprit que les joueurs s’amuseront à «Gun», un titre d’aventures et d’action sorti en 2005. En se déplaçant de ville en ville, Colton White doit se défendre, attaquer, tuer des animaux, etc. Évidemment, l’histoire permet aussi de prendre part à des parties de poker et bien d’autres activités typiques de cette époque.

Bien léger, «Wild Guns Reloaded» est la mise à jour de «Wild Guns» dont les heures de gloire datent de la SNES! Le look est enfantin, joyeux et la mission est, évidemment, de tuer des méchants. La musique est celle d’un jeu d’arcade, les mouvements – roulades, sauts et autres parades -, rappellent les jeux de combat des années 1990 et le sentiment dominant est celui de la satisfaction d’un bon défoulement.

«Gunman Clive» est un amusant jeu en 2D dans lequel les joueurs de plus de 10 ans doivent réussir de nombreux tableaux en bataillant des «boss» tous plus mortels les uns que les autres. On y trouve aussi des dinosaures – oui, même au Far Ouest -, des samouraïs et plein d’autres choses amusantes sur un fond musical qui vous donnera envie de finir la journée en visionnant un western.

Impossible de se plonger au pays des cow-boys sans mentionner «Red Dead Redemption 2», incontournable du genre. Remarquablement bien fait, avec des visuels à couper le souffle, le titre est un jeu à monde ouvert («open world») dans lequel il est possible de se perdre des heures, voire des journées entières. Quant à la musique, elle est magnifique – Willie Nelson y a participé – et on peut se la procurer sur bon nombre de plateformes dont Spotify.

La perte de temps (utile) de la semaine

Il s’appelle Pascal Greco. Ce Suisse, photographe de métier, doit, en mars 2019, se rendre en Islande pour immortaliser le pays. Mais, avec le confinement, il ne peut plus traverser de frontières. Décidé à se changer les idées, il fait alors l’acquisition d’une PlayStation 4 et du jeu «Death Stranding». Devant la beauté de ces paysages virtuels, il décide de se livrer à un art débutant, celui de la «in-game photography», c'est-à-dire celui de la photographie numérique dans le jeu. Aujourd’hui, il en tire un livre, «Places», et il est possible d’admirer plusieurs de ses clichés sur son site officiel.

Le carnet de liens

