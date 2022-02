Le Bonhomme Carnaval plutôt que Rambo

« Rambo » Gauthier et « Big » Grenier, deux syndicalistes vétérans à la langue sacrante et décomplexée en apparence, sont arrivés à Québec. Pour manifester, en principe.

Or, en novembre dernier, « Rambo » avait déclaré sur les réseaux sociaux : « Je vais faire ma guerre. J’ai une idée derrière la tête. J’va avoir besoin de toutes les soldats possibles. Ça va prendre du courage ».

Eh bien, c’est fait. Parti en cortège du Grand Nord québécois, la route n’a pas été un chemin de croix. Au contraire. Elle était parsemée de supporters qui s’opposent pêle-mêle comme lui et ses amis à la « cochonnerie de vaccin », aux mesures sanitaires « débiles » et à la « crisse de supposée démocratie ».

Tous ceux – et ils ne sont pas tous dans la rue à Québec – qui pensent comme « Rambo » et « Big » se définissent comme du monde ordinaire. Or, ils sont loin de l’être.

Écœurantite

Pour dire clairement les choses, le monde ordinaire, c’est la très grande majorité des citoyens qui se sont pliés aux directives de la Santé publique, qui sont vaccinés, se sont confinés et qui ont atteint un niveau d’écœurantite aiguë stratosphérique.

Le monde ordinaire ne rêve pas de coups d’État et ne vomit pas ceux qui les gouvernent. Ces gens n’iront pas « jammer » Québec ou occuper Ottawa en déféquant au propre comme au figuré dans la rue et sur les monuments aux morts.

Le monde ordinaire ressemble au « gars ordinaire », la chanson extraordinaire de Robert Charlebois. « Autour de moi il y a la guerre/ La peur la faim et la misère/ J’voudrais qu’on soit tous des frères/ C’est pour ça qu’on est sur la terre. »

Depuis le début de la pandémie, « le monde ordinaire » s’applique à tous ceux qui se sont dévoués au service du bien commun. Et ce monde-là se retrouve dans toutes les classes sociales, faites de Blancs, Noirs, jaunes, de jeunes et vieux, de minorités religieuses et sexuelles. La très grande majorité des Québécois souffrent des retombées de la COVID et sont renvoyés à leur solitude à cause des confinements. Mais ils ne rêvent ni d’anarchie ni d’insurrection.

Tolérants

Le monde ordinaire se plaint, c’est normal, mais il ne menace pas de mort ceux qui ne pensent pas comme lui. Les gens sont tristes ou découragés, en colère ou en proie à des idées noires, mais ils s’interdisent d’être haineux.

Le monde ordinaire respecte son prochain et conserve l’espoir qu’il va s’en sortir. Collectivement et personnellement.

Que les rancuniers, les haineux, les militants du ressentiment, les allergiques aux autorités politiques, les tapageurs et autres enragés sachent qu’ils représentent la partie délinquante de nos démocraties. Ce sont des malfaisants et leur révolte n’attire que les plus soumis et démunis qu’ils terrorisent à leur manière en les leurrant avec leur force brute, leur chantage émotif et leur ignorance crasse.

Le monde ordinaire inclut tous les politiciens qui siègent à l’Assemblée nationale et qui se prêtent aux contraintes de la vie parlementaire. Ils ne méritent pas d’être la proie des faux sauveurs délinquants « jammés » à Québec, où ils ne seront jamais les bienvenus en pratiquant la violence verbale ou autre, l’irrespect et le mépris pour les institutions et leurs concitoyens.