Le «convoi de la liberté» vu de l’étranger

Après plus d’une semaine de manifestation, les médias canadiens et internationaux sont toujours rivés sur les divers convois de camionneurs qui protestent à travers le pays contre la vaccination obligatoire et les mesures sanitaires.

Les manifestants ont tout d’abord critiqué les médias pour leur manque de couverture de l'événement avant de s’en prendre verbalement et physiquement aux journalistes présents.

Plus d’une semaine plus tard, la presse internationale s’est penchée sur ces importantes manifestations au Canada, pays réputé calme et pacifique.

France

Pour le Courrier international, le média français qui couvre l’actualité mondiale, la situation «s’enlise» à Ottawa. Mercredi, le journal notait des «actes de vandalisme». En 10 jours, quatre publications mentionnaient les événements qui se déroulent au pays.

Le quotidien régional La Depêche du Midi soulignait qu’en France, un groupe Facebook intitulé «Le convoi de la liberté» a été créé le 26 janvier 2022 et frôlait les 200 000 membres en huit jours. Plusieurs groupes de discussion sur Facebook et Telegram auraient publié des cartes et des dates de convois dans tout le pays courant février.

La chaine d’information BFMTV comparait vendredi le mouvement aux «prémices des Gilets jaunes en France en 2018» et estimait que «les militants anti-pass français rêvent de voir [ces manifestations] reproduites sur le vieux continent».

D’après ses informations, l'objectif serait qu'à partir du 9 février des convois partent des villes les plus éloignées de Paris, pour rallier la capitale et «la paralyser» la fin de semaine du 12 et 13 février. L'objectif final serait «une convergence européenne à Bruxelles, la capitale de l'Union européenne». Le média a également rapporté que des convois pourraient partir d'autres pays européens comme l’Allemagne, l’Italie ou la Croatie.

États-Unis

Fox News s'attardait sur la solidarité entre les camionneurs et les citoyens. Sans mentionner la poursuite de près de 10 millions $ due aux bruits de klaxons incessants qui exaspèrent les résidents d’Ottawa, le média conservateur a récolté de nombreux témoignages à propos de l'entraide et de «l'élan de soutien [des] concitoyens.»

Du côté de CNN, ce sont plutôt les débordements et les dérives du mouvement qui ont été abordés. Le média a souligné que «certains manifestants ont menacé et harcelé les habitants» et a rapporté des «comportements homophobes et racistes.»

Mexique

Dans un long article publié samedi dernier qui résume la situation, «El Pais Mexico» faisait ressortir que «Donald Trump et le millionnaire Elon Musk ont publié des messages de soutien aux camionneurs canadiens.»