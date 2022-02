Le PM se borne à prôner la sensibilisation des entreprises

Le premier ministre du Québec, François Legault, est d’avis que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) doit être « sensibilisée » au fait français au sein des entreprises, qui ont leur siège social au Québec.

• À lire aussi: La Caisse contre une proposition visant à renforcer le français

« Il doit y avoir une sensibilisation, entre autres par la Caisse de dépôt, qui est impliquée, et par nous. Je pense que c’est important », a affirmé hier le premier ministre, en marge d’une annonce économique, à Montréal.

Hier, Le Journal a souligné que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a voté contre une proposition du MEDAC visant à renforcer la position du français dans nos entreprises lors d’une assemblée de Metro.

Il parlera au PDG de la Caisse

Hier, François Legault a assuré qu’il allait évoquer cette question avec le numéro 1 du bas de laine des Québécois.

« On va discuter avec Charles Émond et on va aussi regarder, nous, ce que l’on est capable de faire pour sensibiliser. Je pense qu’il y a une question, à la base, de respect envers les Québécois », a-t-il expliqué.

Après avoir entendu la question posée au premier ministre en matinée, la Caisse a contacté Le Journal pour réaffirmer que le respect du français comme langue officielle du Québec au sein des entreprises est incontournable.

« Dans le cas spécifique de Metro, ils ont démontré que l’entreprise avait le français à cœur et s’acquittait bien de toutes ses obligations en la matière », a expliqué sa porte-parole Kate Monfette.

« Dans le cas où une entreprise ne démontre pas autant d’exemplarité dans ses pratiques à la suite de son analyse, la CDPQ n’hésitera pas à prendre une position différente. D’ailleurs, nous n’avons pas hésité à dénoncer publiquement l’attitude du PDG d’Air Canada sur cette même question », a-t-elle conclu.

– En collaboration avec Olivier Bourque

À voir aussi