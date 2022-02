Je vous ai déjà parlé de mon truc. Quand je suis malheureux, que je souffre, que je suis sur un lit d’hôpital ou quand je ne sais plus où donner de la tête... j’ai une astuce.

Je me mets à imaginer là où je serai dans deux semaines, dans un mois. Comment ce sera quand je serai bien, sorti du merdier. Ça m’aide à dormir, à m’évanouir et à passer au travers de ce qui fait mal. Ça marche toujours et ça fait du bien. On est là. Ne pensez pas trop à ce qui vous grafigne l’existence, mais transposez-vous là où nous serons dans 4 ou 5 semaines, début mars. Les restos, les bars, les gyms, les arénas fonctionneront pratiquement à plein régime, le nombre de morts, d’hospitalisés et d’infectés s’en ira en diminuant et, surtout, le monde arrêtera de chialer, de mépriser, d’accuser. Les camions auront repris la route, on respirera un peu plus dans les hôpitaux et les CHSLD, et plusieurs auront même passé avec succès au travers des 28 jours sans alcool. Comme l’ont dit les plus grands philosophes, ne lâchez pas la patate.

SUR LE BON BORD

Les journées seront plus longues, plus éclairées et probablement moins froides. Et, soudain, dans la nuit du 12 au 13 mars, on avancera l’heure. Suivront les BBQ, le ski de printemps et, on ne sait jamais, le Canadien aura peut-être réussi à passer Carey Price à un gros poisson de l’Ouest. On a quand même le droit de divaguer un peu. Allez, rêvassez et cessez de broyer du noir. On est en train de s’en sortir. On est à moins de deux mois d’une cabane à sucre. Non, ce ne sont pas des lunettes roses, c’est la réalité. Tenons-nous les coudes serrés, encourageons-nous. Le verre n’est plus à moitié vide et nous ne descendons plus, nous remontons. On va dans le bon sens. Le petit Albert sortirait de son coma dans Les bracelets rouges que je ne serais pas surpris.

ET PATATI

Pour dormir, on compte des moutons. À Ottawa et à Québec, y comptent des camions.

Je sens qu’on va passer une pelle fin de semaine.

À l’avenir, si vous prenez Drouin dans votre pool, faites-le délicatement.

Content, j’ai déjà une semaine de passée dans mon défi 28 jours sans le Canadien. Facile comme tout.

De tous les mois les plus courts, février est le plus long.

Après avoir entendu Rambo Gauthier en entrevue, je me suis dit que les lieux cultes sont ouverts.

Manon et moi, on embarque trop dans District 31. Pour la bonne nouvelle, on a envoyé des fleurs à Noellie.

Dire adieu à ceux qui partent, c’est dur, mais imaginez dire adieu à ceux qui restent, ça doit être terrible.

Angle Saint-Jacques et Peel, le nid de poule est exactement de la bonne profondeur. Arrêtez de creuser.

Deux choses merveilleuses sur les lèvres : le sourire et le silence.

À DEMAIN AUX SPORTS

Réouverture des gyms ? Ça veut-tu dire qu’y va falloir y aller ?