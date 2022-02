Les récits d’une mère inspirante

Romancier extrêmement talentueux, le Montréalais Claude Champagne s’est inspiré de la vie de sa mère, Rita, dont c’est bientôt l’anniversaire, pour écrire Rita enquête. Ce roman désopilant, d’une grande richesse, transforme habilement un quotidien montréalais en apparence banal en un extra-ordinaire portrait social, riche en émotions, en commérages truculents et en observations cyniques.

Rita Deschamps est vieille, mais curieuse comme une belette. Elle est amochée, pas super en forme, mais sort quand même. Ne serait-ce qu’au centre commercial d’en face. Un jour, elle reçoit une lettre qui la met dans tous ses états : on lui demande d’être jurée dans un procès pour meurtre. Ça ne lui adonne pas pantoute !

Hébétée, elle se rend au palais de justice, où on lui annonce qu’elle ne sera pas choisie. Intriguée, elle commence à fréquenter les salles d’audience en compagnie d’un trio d’habitués. Et commence à enquêter avec les résidents de son immeuble de la rue Sherbrooke sur des activités louches se déroulant dans le stationnement d’un fast-food voisin.

Rita, en marge de son enquête, assiste à plusieurs procès qui lui donnent l’occasion de réfléchir à sa vie de femme ordinaire, aux joies passagères et aux indignités de la vie. Un portrait social cinglant, plein de vie et de péripéties, où l’on trouve la joie dans l’ordinaire et le train-train d’une veuve sans histoire qui n’a pas la langue dans sa poche.

La véritable Rita

Claude Champagne entraîne ses lecteurs dans l’univers des personnes âgées anonymes qu’on voit en temps normal dans les aires communes des petits centres commerciaux de quartier, dans les restaurants de quartier.

« Rita, c’est le prénom de ma mère. Je lui ai demandé si je pouvais utiliser son nom, confie-t-il en entrevue. C’est une histoire que je traîne depuis longtemps parce que ma mère, contrairement au personnage du roman, a déjà été jurée dans un procès. Elle n’a jamais voulu me raconter ce qui s’était passé parce qu’elle était tenue au secret. »

Cette affaire l’a toujours intrigué, comme toutes les anecdotes qu’elle lui raconte.

« Elle entendait du bruit et checkait par la fenêtre ce qui se passait. Je la surnommais comme ça : Rita enquête. C’est resté et un jour, je me disais que j’allais écrire un livre là-dessus. »

C’est fait. « C’est un peu comme Perrette : il y a des anecdotes, des trucs vrais, d’autres qui sont complètement inventés. »

La véritable Rita n’a pas encore lu le roman, mais sait ce dont il est question.

« J’allais chez elle et je lui posais des questions. Elle me disait : bof, moi, ma vie n’est pas intéressante pantoute. Pourquoi tu veux raconter ça ? dit-il en riant. En même temps, ça lui faisait un petit velours... »

L’ordinaire... extraordinaire

Claude aime le côté « femme ordinaire » de son roman. « J’aime ces gens qui n’ont pas la parole, qui sont là. On les voit et en même temps, on ne les voit pas. C’est une génération qui a bâti le Québec, mais qu’on oublie et qu’on stationne dans les centres d’accueil et les CHSLD. Quand ils ont plus d’argent, ils sont chanceux : ils vont dans les RPA. Mais la plupart veulent rester à la maison. Ma mère habite encore chez elle. »

Par la magie de l’écriture, la vie de Rita, qui habite depuis 30 ans le même appartement rue Sherbrooke avec vue – au loin – sur le Stade olympique, devient extraordinaire.

« On dit tout le temps que la poésie est partout, même dans le laid : ça dépend de la façon dont tu regardes. Le beau peut être partout. Il faut s’intéresser à tout être humain : quand tu t’attardes à tous les détails, ça devient grandiose.

Claude Champagne est diplômé en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada.

Il détient une maîtrise en études littéraires de l’UQAM.

Auteur pour la scène et la radio, il a signé plusieurs romans jeunesse en plus d’enseigner l’écriture dramatique à l’UQAR.

Il a publié son roman adulte La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au Perrette en 2020.

Sa mère Rita fêtera son anniversaire le 16 février... jour de la sortie en librairie du roman de son fils.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Après, j’ai vu la date au milieu de la feuille : 29 janvier 2020. Ça m’a frappée parce que c’était le même jour que mon rendez-vous chez le notaire. Ça m’adonnait pas pantoute.

Pis là, plus bas, c’était mentionné que c’était un procès pour meurtre !

“Sont malades.” C’est ça que j’ai pensé. “Voyons donc, faire ça à une femme de mon âge.” »