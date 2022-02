L’homme qui roule à moto tout l’hiver

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Très peu de gens sont assez audacieux (ou fous ?!) pour déambuler à moto l’hiver. Les rarissimes qui s’y risquent, même avec des pneus valides, se font constamment arrêter par la police, comme c’est le cas pour l’un de ces téméraires usagers de la route que j’ai rencontré.

Du 1er décembre au 15 mars, les motocyclistes doivent ranger leurs montures... à moins de se procurer des pneus d’hiver munis du pictogramme réglementaire qu’exige le Code de la route du Québec.

C’est le cas des Winter Grip Plus de la compagnie turque Anlas, les seuls au monde, conçus pour ça.

Photo Louis-Philippe Messier

Les policiers qui croisent une moto en hiver au Québec actionnent leurs gyrophares.

« J’ai écrit derrière ma moto un message aux agents : Oui, j’ai des pneus d’hiver », me rapporte Ladislas Kadyszewski, 51 ans.

Ce Normand d’origine sort sa BMW GS 1996 une trentaine de fois par hiver.

« C’est vraiment l’fun. Ça permet de sentir les éléments. Dans le froid, le pouls ralentit. C’est contemplatif », s’exclame ce photographe de profession longtemps associé au Canadien de Montréal.

M. Kadyszewski travaille maintenant souvent avec l’aéroport Dorval. Pendant la saison froide, son engin dispose à lui seul du stationnement réservé aux motos.

« Je fais de la moto depuis une dizaine d’années et j’ai ce modèle de BMW en l’honneur de mon père qui en avait une en France », raconte M. Kadyszewski.

Un arceau de sécurité en acier protège ses jambes... heureusement.

« Je tombe régulièrement », dit en riant ce résident de Longueuil qui a franchi le pont Jacques-Cartier sur son bolide à deux roues pour me rejoindre dans le Vieux.

Vêtu en astronaute

Photo Martin Alarie

Même si j’avais rendez-vous avec lui, je doutais qu’il se présente. Ça semblait saugrenu qu’une moto roule par une température aussi glaciale (ressenti inférieur à -30 °C) et sur une chaussée salée « gadoueuse ».

Vêtu quasiment comme un astronaute, avec six couches de vêtements, des gants chauffants sur des poignées chauffantes et des bottes de randonnée polaire, mon motocycliste ne passe pas inaperçu.

Coup de chance : aucun policier ne l’a arrêté en chemin.

Photo Martin Alarie

« Ça arrive tellement souvent. Je laisse l’agent chercher le pictogramme sur mes pneus. Il me dit que je peux repartir, puis un autre policier m’intercepte. Et ainsi de suite. »

Pas reposant

« L’hiver, je n’utilise pas le frein avant. Le pneu déraperait. J’évite les accélérations ou les virages brusques. »

Un nettoyage de sa monture au vinaigre, pour ôter le sel dommageable, s’impose après chaque sortie.

« Mon réparateur me répète : Arrête ! T’es en train de la tuer ! »

Ce père de deux jeunes adultes et d’une adolescente m’explique que sa conjointe lui dit : « sois prudent, mon amour ». Mais elle sait qu’il tient à son hobby.

Les pneus d’hiver sont devenus presque introuvables au Québec. M. Kadyszewski compte en importer de Turquie.

Il blague en parlant des risques qu’il court, mais ceux-ci sont réels.

On lui souhaite de continuer d’user de prudence.