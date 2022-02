Lisez un extrait exclusif du livre «Repas santé express» d'Isabelle Huot

INTRODUCTION

Me voilà déjà rendue à mon 16e livre en carrière. Comme toujours, j’écoute vos besoins et vos recommandations pour déterminer mes prochains projets. Vous souhaitez manger santé, mais le manque de temps est un véritable obstacle à l’atteinte de votre objectif? Ce livre vous permettra de préparer de bons repas sains, rapidement.

Cuisiner procure un réel bienfait à votre santé, car cela vous permet de réduire votre consommation d’aliments transformés, voire ultra-transformés, lesquels sont souvent riches en gras, en sucre et en sel, en plus de contenir des additifs. Depuis près de 30 ans en pratique privée, je constate toutefois que passer du temps en cuisine est perçu comme une corvée par plusieurs, notamment en raison du manque d’habiletés culinaires de certains. C’est pourquoi tous mes livres sont conçus pour des gens qui ne sont pas des as en cuisine, car ils proposent une sélection de recettes très simples, tant en ce qui concerne le choix des ingrédients que les étapes de préparation. À ce propos, je suis très reconnaissante envers les personnes qui m’ont témoigné avoir appris à cuisiner avec mes livres des séries Kilo Cardio et Kilo Solution!

Toutes les recettes express de cet ouvrage ont été testées sur ma plateforme ChopChopMenu par des centaines de membres, qui ont apprécié tant la rapidité d’exécution des plats que leur saveur. Après avoir consulté mes fans sur mes réseaux sociaux, j’ai également décidé d’offrir les recettes pour deux portions. Les personnes seules auront ainsi un second repas de prêt ou un lunch pour le lendemain, alors que les familles de quatre pourront simplement doubler chaque recette pour nourrir tout le monde. Toutes les recettes de ce livre respectent également mes critères nutritionnels rigoureux, soit un apport en protéines suffisant et des teneurs modérées en lipides, en glucides et en sodium. Tout cela sans compromis sur le goût !

Bien manger en 2021 n’est plus défini de la même façon qu’au début de ma carrière. Alors, contrairement à mes autres livres de recettes, Repas santé express ne présente pas de menu détaillé calculé en calories. En effet, l’enseignement nutritionnel a bien évolué au fil des années et une alimentation intuitive est aujourd’hui mise de l’avant, remettant en question les règles strictes qui encadrent la façon de manger et la tyrannie des diètes. Avec cette liberté retrouvée, on fait confiance à ses signaux de faim et de satiété, et on retrouve le bonheur de manger sans se sentir au régime.

Choisir les aliments les moins transformés possible, ajouter de la variété à ses menus, garnir son assiette de végétaux font partie des recommandations générales pour optimiser sa santé. Partager son repas est également une belle façon de s’alimenter en pleine conscience. Pour les gens qui vivent seuls, il est aussi important d’accorder une place de choix aux repas. Il faut prendre le temps de dresser une belle table, de s’asseoir et d’utiliser tous ses sens pour bien profiter des mets qu’on a cuisinés.

Manger fait partie des grands plaisirs de la vie. Je vous souhaite, à travers ces recettes, de belles découvertes!

Isabelle

GAGNER DU TEMPS EN CUISINE : MES ASTUCES

Cuisiner plus souvent vous permettra d’économiser de l’argent et d’améliorer la qualité de votre alimentation. Mais préparer des repas demande du temps, et nos horaires chargés peuvent facilement nuire à cette bonne habitude. Qu’à cela ne tienne, voici 12 trucs pour gagner du temps en cuisine !

1. Planifiez vos recettes de la semaine.

La planification est la clé pour être efficace en cuisine. En prévoyant vos recettes de la semaine, vous vous assurez qu’elles plairont aux membres de la famille et pourrez opter pour les plus rapides les soirs où vous aurez moins de temps.

2. Rédigez une liste d’épicerie détaillée.

Une fois les recettes sélectionnées, rédigez votre liste d’épicerie pour vous assurer que vous n’oubliez rien. Avant de vous rendre au magasin, vérifiez ce que vous avez sous la main pour éviter les achats en double ou le gaspillage. Dressez aussi la liste en fonction des rangées de l’épicerie.

3. Préparez vos ingrédients à l’avance.

Lavez et découpez des légumes, faites cuire du riz, râpez du fromage, etc. : en préparant ainsi quelques aliments le week-end, par exemple, vous n’aurez plus qu’à les cuisiner ou à les assembler pour composer rapidement un repas complet.

4. Cuisinez vos repas de la semaine lors d’une séance de meal prep.

La tendance du meal prep est très populaire et permet de gagner un temps fou en cuisine.

Le meal prep consiste à dédier une journée ou quelques heures à la préparation des repas de la semaine. Il vous suffira ensuite de réchauffer ces plats et de les déguster.

5. Lisez bien votre recette.

Assurez-vous de bien lire la recette avant de commencer la préparation. Vous repérerez ainsi ce qui est prioritaire et gagnerez du temps. Vous pouvez faire plusieurs tâches en même temps, par exemple mettre l’eau à bouillir pour les pâtes pendant que vous préparez la sauce.

6. Cuisinez en plus grande quantité.

En cuisinant plusieurs portions d’une recette, vous pourrez en congeler une partie ou utiliser les portions restantes pour de prochains repas. Ainsi, vous cuisinez une seule fois, mais vous obtenez plusieurs repas, et ce, sans augmenter votre temps en cuisine.

7. Cuisinez des recettes simples et rapides.

Il n’est pas nécessaire de concocter des repas sophistiqués, nécessitant de nombreux ingrédients et exigeant une préparation longue et complexe.

Pensez aux repas tout-en-un (one-pot) ou à ceux qui ne requièrent aucune cuisson.

8. Utilisez vos petits électroménagers.

Mettez à profit vos petits appareils comme le robot culinaire, la bouilloire ou la mijoteuse. Ils vous permettront d’économiser de précieuses minutes

en réduisant le temps de préparation ou de cuisson des repas.

9. Organisez votre cuisine.

Une cuisine bien organisée augmente votre efficacité, car vous savez où sont rangés les ustensiles et les ingrédients dont vous avez besoin.

Lorsque vous avez fini de cuisiner, pensez à toujours les remettre à leur place.

10. Lavez votre vaisselle au fur et à mesure.

Voir une pile de vaisselle s’accumuler dans l’évier et sur le plan de travail peut être décourageant et ralentir la préparation des repas. L’idéal est de procéder par étapes et de laver votre vaisselle au fur et à mesure. Ainsi, votre plan de travail demeure fonctionnel et tous les ustensiles dont vous avez besoin pour cuisiner sont propres et disponibles.

11. Impliquez tous les membres de la famille.

Tant pour la planification que pour la préparation des repas, les enfants et les conjoints peuvent contribuer. En faisant participer tous les membres de la famille, vous gagnez du temps, puisque vous pouvez compléter plusieurs étapes simultanément. De plus, cuisiner en famille est une activité agréable et enrichissante.

12. Ayez toujours des aliments de base à votre disposition.

Les aliments de base, par exemple les légumineuses en conserve, le couscous, le poisson et les légumes surgelés, permettent de préparer rapidement des repas sains et complets (voir les produits de base suggérés plus bas).

LES PRODUITS DE BASE À AVOIR EN TOUT TEMPS À LA MAISON POUR IMPROVISER DES REPAS RAPIDES

Avoir des aliments de base en tout temps à la maison permet d’improviser rapidement des repas sains. Le garde-manger, le réfrigérateur et le congélateur ont chacun leurs produits indispensables. Voici mes suggestions.

Dans le réfrigérateur

Les œufs. Très polyvalents, ils entrent dans la composition de nombreuses recettes. De plus, ils sont rapides à préparer et fournissent des protéines de bonne qualité.

Les produits laitiers et leurs substituts, comme le lait, le fromage, le yogourt et les boissons végétales enrichies. Riches en protéines et en calcium, ils peuvent être ajoutés à différentes recettes.

Dans le congélateur

Les légumes et les fruits surgelés. Hors saison, ils permettent de faire le plein de vitamines et de minéraux. De plus, comme ils sont souvent déjà coupés, vous n’avez plus qu’à les ajouter à vos recettes.

Le poisson et les fruits de mer surgelés, par exemple les crevettes et les pétoncles.

Au réfrigérateur, leur durée de conservation ne dépasse pas quelques jours, alors qu’ils peuvent rester au congélateur pendant plus d’un mois. Ainsi, vous avez toujours une excellente source de protéines à votre disposition.

Les fruits et les légumes frais. Si vous les lavez et les coupez à l’avance, ils seront prêts au moment où vous voudrez les utiliser.

Le tofu. Il s’agit d’une excellente source de protéines qui ne requiert aucune cuisson lorsque le temps manque.

Les condiments, incluant diverses sauces, la mayonnaise, la moutarde, la sauce soya faible en sodium, etc.

De la volaille. Les poitrines de poulet congelées en portions individuelles se décongèlent facilement et peuvent composer une déclinaison de repas santé.

Le pain de grains entiers. Au petit déjeuner, au dîner ou au souper, le pain est un aliment indispensable à toujours avoir dans la cuisine. De plus, le pain est une bonne source de glucides et de fibres, et ne requiert aucune préparation une fois décongelé.

DES TRUCS POUR MANGER PLUS DE LÉGUMES

De tous les groupes alimentaires, les légumes sont assurément ceux qui recueillent le plus de preuves scientifiques quant à leurs bienfaits. Une consommation de 5 à 10 portions de légumes par jour est effectivement associée à la prévention des maladies chroniques. À chacun des repas, ils sont rois !

Leurs atouts

Leur faible apport en calories. Grâce à leur contenu élevé en eau, les légumes contiennent peu de calories proportionnellement à leur poids. Puisqu’ils sont riches en fibres, ils contribuent à nous donner une sensation de satiété.

Leur richesse en vitamines et en minéraux. Les légumes renferment un large spectre de vitamines et de minéraux. La variété est la clé pour profiter de chacun de ces micronutriments.

Leur contenu en fibres. Les végétaux contiennent de précieuses fibres. Comme la population du Québec ne consomme pas suffisamment de fibres en général, ils deviennent particulièrement intéressants pour remédier à ce problème.

Leurs composés phytochimiques. Les flavonoïdes et les anthocyanines ou encore les caroténoïdes sont des composés phytochimiques qui réduisent les risques de maladies chroniques. Les végétaux en regorgent !

Leurs couleurs vives. Les couleurs des légumes sont attrayantes et enjolivent nos assiettes. En prime, chaque pigment reflète une composante aux propriétés antioxydantes. Le rouge peut indiquer la présence de lycopène (tomates); le jaune, de lutéine (maïs); le bleu, d’anthocyanines (bleuets). Chaque pigment a des vertus salutaires.

Mes astuces pour manger plus de légumes

Ayez toujours sous la main des légumes prêts à manger. J’ai toujours des crudités déjà parées, alors en sortant mon contenant chaque soir, impossible pour moi de ne pas en consommer. J’aime les trempettes maison; j’en fais à base de légumineuses (pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, lentilles) ou de yogourt grec auquel j’ajoute du concombre, de l’ail et de la menthe, ou que j’aromatise d’épices indiennes.

Mettez les légumes en premier dans l’assiette. Ils occuperont ainsi la moitié de l’assiette, laissant moins de place pour le reste. C’est parfait, puisque la moitié de l’assiette doit être constituée de légumes midi et soir!

Prévoyez des collations avec des légumes. Brochettes de tomates, fromage et crudités accompagnées d’une source de protéines (fromage, noix, graines, hummus) constituent de parfaites collations.

Intégrez des légumes aux recettes. Par exemple, incorporez des épinards ou du chou frisé dans un smoothie (il sera moins riche en sucre), ou ajoutez des légumes à la pâte des muffins ou des biscuits maison.

Essayez de nouveaux légumes. Topinambour, fenouil, pleurotes, rapini : explorer les légumes moins connus permet d’inclure de la nouveauté dans l’assiette.

DES LUNCHS EXPRESS

Si vous avez acheté ce livre, c’est que vous souhaitez gagner du temps en cuisine tout en mangeant sainement. Dans ce contexte, la réalisation des lunchs ne doit pas être complexe. Des lunchs prêts en 15 minutes top chrono? Mission possible... Voici mes conseils pour y arriver !

Mes astuces pour gagner du temps

Préparez les crudités deux fois par semaine pour les lunchs : le dimanche et le mercredi soir. Ainsi, vous aurez le maximum de fraîcheur tout en vous assurant de manger des légumes chaque midi.

Utilisez la portion restante du souper pour le lunch du lendemain. Chaque recette de ce livre est conçue pour deux portions, alors une personne qui vit seule a déjà son lunch pour le lendemain. Si vous êtes deux, doublez la recette, tout simplement.

Quadruplez les protéines et les féculents. Faites cuire davantage de protéines (poulet, œuf, poisson, tofu, etc.) et de produits céréaliers (riz, quinoa, pâtes, etc.) quand la recette s’y prête et inventez un lunch en un tournemain. Par exemple, un reste de poulet peut se transformer en sandwich ou en salade.

Réservez un tiroir pour les contenants pour les lunchs. Ainsi, tout se trouve au même endroit et nul besoin de chercher partout les contenants pour salades ou sandwichs ainsi que les thermos et les bouteilles d’eau réutilisables.

Ayez toujours sous la main des produits de base. Ils permettent d’improviser un lunch express (voir plus haut).

En manque d’inspiration pour les lunchs?

La boîte à lunch nutritive et équilibrée contiendra des protéines (œufs, poisson, poulet, légumineuses, tofu), une généreuse portion de végétaux ainsi que des produits céréaliers, de préférence de grains entiers.

Un lunch de type bento est aussi ultra-rapide à préparer, il suffit de combiner quelques ingrédients:

Boîte de thon (85 g) + craquelins de seigle entier + hummus + crudités

Reste de poulet + tomates cerises + muffin anglais + guacamole

Cubes de fromage + reste de ratatouille + craquelins de blé entier (on ajoutera ici un yogourt grec en guise de dessert)

Deux œufs cuits durs + reste de haricots verts + amandes effilées + tranche de pain tartinée de fromage frais

Reste de tofu en cubes sauté + tranches de concombre avec trempette yogourt, ail et menthe + craquelins de riz brun