L’Océanic s’incline en fusillade à Moncton

L’Océanic de Rimouski a laissé filer une avance de deux buts avec moins de cinq minutes à faire en troisième période pour s’incliner 4-3 en fusillade ce samedi face aux Wildcats à Moncton.

L’Océanic n’est pas parvenu à marquer lors d’une double supériorité numérique de 1: 43 en milieu de troisième. Cela a redonné vie aux Wildcats qui ont inscrit deux buts sans riposte, dont le dernier avec 11,6 secondes à faire. Le défenseur Charles-Antoine Pilote a marqué les deux buts pour créer l’égalité 3-3 et forcer la prolongation. En surtemps, Jacob Mathieu a frappé le poteau pour l’Océanic. Thomas Auger et Brooklyn Kalmikov ont battu Gabriel Robert en fusillade pendant que Jonathan Lemieux a bloqué Frédéric Brunet et Luka Verreault.

«Nous avons joué un très bon match avec plusieurs excellentes chances de marquer. Nous avons dominé 20-5 dans les lancers en deuxième période, mais nous avons commis quelques erreurs de couvertures en fin de troisième. L’absence de notre moteur offensif (Xavier Cormier) nous a fait mal en fin de partie», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a pris les devants

L’Océanic a amorcé le match lentement, mais a repris du poil de la bête après être parvenu à écouler deux infériorités numériques sans que les Wildcats ne menacent vraiment la cage de Gabriel Robert. Xavier Cormier (14e) a ouvert la marque en redirigeant un lancer des poignets de la ligne bleue de Frédéric Brunet. Mathis Gautier est aussi complice du 100e but cette saison de l’Océanic. Les locaux ont créé l’égalité avec 24 secondes à faire en première sur un boulet de Yoan Loshing (9e) du cercle des mises en jeu.

L’Océanic double son avance

Le but accordé dans la dernière minute de la première période n’a pas affecté le moral de l’Océanic qui a amorcé la deuxième en lion. Cormier (15e) a redonné les devants aux visiteurs d’un tir du revers en se retournant dans le haut du filet qui a battu le vétéran gardien de 20 ans, Jonathan Lemieux qui disputait son premier match dans l’uniforme des Wildcats. Alexandre Lefebvre a servi une passe parfaite à Cormier sur cette séquence initiée par William Dumoulin. Le natif de Moncton, Simon Maltais, a doublé l’avance de l’Océanic avec un tir des poignets de la ligne bleue qui semblait avoir des yeux.

En bref

L’Océanic était privé des attaquants Ludovic Soucy, Cam Thomson, Alex Drover et Julien Béland, tous sur le protocole de la COVID-19. L’Océanic a rappelé l’attaquant Noah Matuluh du midget AAA. Rimouski visite les Seadogs dimanche après-midi à Saint John.

