Ma vie en films: «"C.R.A.Z.Y." de Jean-Marc Vallée m’a beaucoup marquée» - Tamara Weber

Elle a été de «La Voix» chez nous et a pris part à «The Voice» en France. Avec sa guitare, elle sillonne les festivals de la province et se produit dans les rues et les parcs. Et sa musique évoquant des films tels que «Nomadland», il était normal que Tamara Weber, qui a grandi à Saint-Georges, en Beauce, se prête à l’exercice de notre questionnaire.

Tamara, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

J’avais 7 ans quand mon père nous a emmenés, mon frère et moi, voir «Titanic» au cinéma. Honnêtement, ça m’a fait peur, j’ai été craintive à la fin.

Y a-t-il un film qui t’a particulièrement marquée?

J’aime beaucoup les films musicaux. «C.R.A.Z.Y.», de Jean-Marc Vallée, m’a beaucoup marquée, autant l’histoire que la trame sonore et la réalisation. Je l’ai regardé à nouveau pendant le temps des Fêtes et il m’a fait le même effet chaque fois.

Les comédies musicales sont-elles, parce que vous êtes musicienne, votre genre préféré?

Honnêtement, non. Ça dépend. Quand le fait de se mettre à chanter n’est pas spontané, ça vient m’accrocher. J’adore les dessins animés, même musicaux.

Un film dont vous auriez aimé composer la musique?

«Le destin de Will Hunting» m’a fait découvrir mon auteur-compositeur préféré, Elliott Smith, qui est indétrônable dans mon cœur. Il y a aussi la trame sonore de «Vers l’inconnu» que j’aurais aimé composer. C’est celle qui m’est venue spontanément en tête. J’espère qu’un jour je pourrais faire cette expérience, celle de composer une trame sonore.

Votre premier «flirt» au grand écran?

John Travolta dans «Brillantine». J’étais toute jeune et toute gênée, et je disais à mon père que je le trouvais beau.

Le film qui vous fait immanquablement pleurer?

J’ai quand même la larme facile pour les films et c’est souvent des Disney ou des films d’animation. Le premier qui me vient en tête est «Là-Haut» de Pixar. Mes larmes coulaient toutes seules. C’est un film magnifique.

Quelle trame sonore a bercé votre adolescence?

Je n’écoutais pas vraiment de trame sonore quand j’étais ado, même si j’avais la trame sonore de «Brillantine». J’adore ce film. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est ce que j’écoutais le plus à l’adolescence, mais c’est pas mal la seule trame sonore que j’avais.

Votre film culte?

Les films de Wes Anderson en général. Le premier que j’ai vu de lui et qui m’a marquée est «Moonrise Kingdom», mais je suis aussi une fan de toute son œuvre.

Un film ou un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

C’est vraiment une bonne question. Ça me fait rire parce que j’ai dit que je n’aimais pas les comédies musicales, je ne sais pas dans quel genre de film j’aimerais vivre, mais c’est sûr que si c’est un film où il y a de la musique, je vais aimer. Je ne me rappelle pas vraiment de l’histoire du film que je choisis, mais j’ai aimé les chansons et j’adore jouer au basket-ball, alors ce serait «High School Musical».

