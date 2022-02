Marc-André Coallier, grand fan de télé jeunesse

Le dynamisme contagieux de Marc-André Coallier à la barre du classique jeunesse Le Club des 100 watts provenait d’une source inépuisable de personnages télé dont la présence lui procurait un immense plaisir. Rivé au petit écran, il trépignait d’impatience en attendant ses rendez-vous préférés. Retour sur une époque joyeuse.

Marc-André, quelles émissions jeunesse vous ont marqué ?

Au début des années 1970, il y avait Les Oraliens à Radio-Québec. On l’écoutait en classe, à l’école. C’était spécial d’écouter la télé à l’école ! Tous les matins de week-end, il y avait Bugs Bunny et sa gang, pour les voix. Et il y avait aussi les marionnettes à fils : Fusée XL5, Les Sentinelles de l’air... On trouve ça mauvais aujourd’hui, mais je n’en manquais pas une, dans le temps ! Le midi, je revenais manger à la maison en regardant Les Pierrafeu. Encore là, quelle idée géniale d’avoir des comédiens d’ici avec leur accent québécois ! C’était 30 ans avant Les Simpson...

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

La grande excitation que nous avions à attendre le moment de la diffusion de nos émissions préférées. Oui, il fallait attendre, dans ce temps-là. Je garde un beau souvenir de toutes ces grandes comédiennes et grands comédiens qui ont interprété des personnages formidables : Élisabeth Chouvalidzé, Jean-Louis Millette, Luc Favreau, Michel Noël, Jacques Desrosiers, Guy Sanche...

Regardiez-vous beaucoup (trop) la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Oui. Aujourd’hui, je trouve que mes jeunes garçons sont toujours (trop) sur leur tablette. Pourtant, à leur âge, j’étais autant (sinon plus) devant la télé. J’adorais ça ! Je savais qu’un jour, j’entrerais dans cette télé...

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Sûrement tous ! De Goldorak à Friponneau en passant par Sol et Gobelet. Et toutes les séries pour adultes que nous regardions, de 9 à 12 ans : Mission : Impossible, Jason King, Le Saint, Auto-patrouille, Symphorien, Moi et l’autre...

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Pourquoi pas Fardoche [l’oncle dans Passe-Partout, NDLR] !

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à vos enfants ?

Préado, je ne manquais aucun film de Sergio Leone qui passait à la télé. Surtout durant les week-ends des « 24 heures du 10 », du cinéma sans arrêt et le tirage de prix pour célébrer l’anniversaire de la station de télé montréalaise ! Je vais nous faire un festival Sergio Leone et Clint Eastwood avec mes plus jeunes de 11 et 13 ans.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Elle est très bonne. Je ne suis pas nostalgique des émissions de ma jeunesse, car aujourd’hui, c’est bon ! Lorsque je suis devenu parent à mon tour, j’adorais regarder Les Télétubbies avec mes tout-petits, qui ont aujourd’hui 22 et 27 ans ! Puis, ç’a été Toc Toc Toc avec les derniers qui ont 11 et 12 ans aujourd’hui. Longue vie à la télé jeunesse et vive Monsieur Craquepoutte !

Marc-André Coallier défend une fois de plus le rôle-titre de la série Germain s’éteint, dont la seconde saison, composée de six épisodes, sera disponible dès mercredi sur Tou.tv.