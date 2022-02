Où s’en va le monde de nos jours?

Je connais une expression qui dit que « ...l’on est vieux quand les regrets ont pris la place des rêves ». Ce qui m’amène au constat que j’ai beaucoup vieilli! Je trouve qu’on vit dans un monde où l’égoïsme règne en maître. Si on n’était pas à ce point repliés sur nous-mêmes, il me semble qu’il devrait être possible de voir l’ampleur de la misère qui nous entoure.

L’arrivée de la COVID-19 est venue exacerber plusieurs travers que les humains avaient déjà commencé à développer. Avec les années, le lot de déceptions de toutes sortes a fini par conduire bien des gens à la frustration. Et ça, ça rend cynique.

Bien sûr on peut continuer d’aller de l’avant comme un imbécile heureux, en se fiant à la bonne justice de la vie, et se dire que tout ira bien. Mais c’est comme s’anesthésier avec une bonne dose de foi. Comme si tous les problèmes allaient disparaître avec l’aide d’un Bon Dieu, alors qu’on sait que comme Ponce Pilate, il s’en lave les mains. Ne dit-on pas, par ailleurs, que la foi c’est quelque chose qu’un individu sain d’esprit ne pourrait pas croire ?

C’est ironique quand même que pour avoir un miracle, il faut avoir la foi, et que pour avoir la foi, ça prend un miracle. Je suis devenu comme ce Pierrot dans la lune pour qui sa chandelle est morte : je n’ai plus de feu.

Pourquoi ce sont toujours les mêmes qui ont toujours plus ? Ou plutôt qui ont tout ? Il n’y a qu’à jeter un œil sur les grandes fortunes à travers le monde pour réaliser que cette réalité est plus vraie que jamais. Regardez juste l’écart entre les riches et les moins fortunés.

Tout ce qu’on sait faire de notre côté, c’est de consommer, de consommer sans cesse, de consommer encore plus. On a le cerveau lessivé par la publicité, plus que jamais présente dans nos vies. Plus personne n’a à réfléchir, quelqu’un le fait à notre place. Le déclin du monde est à nos portes et on ne s’en rend même pas compte.

Le plus grand regret que j’ai en cette fin de mon existence qui approche, c’est que j’aurais dû vivre, au lieu de juste me contenter de survivre. J’aurais dû tourner ma tête vers le futur, au lieu de la maintenir tournée vers un passé pour lequel je ne pouvais plus rien. J’aurais dû faire les choses auxquelles je tenais, plutôt que de me contenter de subir celles que la vie m’imposait.

Merci de m’avoir lu

J’aimerais vous insuffler la parcelle d’espoir qui semble vous faire défaut en ce moment, car comme le dit un certain proverbe populaire : « Rien n’est jamais fini tant que tout n’est pas fini! »

Je ne peux pas nier la véracité de la majorité de vos affirmations, surtout celles faisant référence à l’inégalité de la distribution des riches entre les humains. Elle est plus flagrante encore qu’un nez dans la figure, puisque ceux qui en ont le plus réussissent à en emmagasiner encore plus. Alors que les plus pauvres sont toujours en queue de peloton. Par contre, on a, chacun pour soi, la liberté intrinsèque de se garder en alerte à ce qui se passe dans le monde et à réagir à cette réalité à la mesure de nos moyens. Car les seules choses qu’on peut contrôler sont celles qui nous concernent.

La vie est un court voyage de la naissance à la mort, et le mieux que l’on puisse se donner à soi, c’est de la vivre jusqu’au bout. Plutôt que d’emprunter la voie pessimiste quand le courage me manque, je préfère garder en tête l’image du sourire d’un enfant admirant une poupée toute déglinguée dans un camp de réfugiés pour me donner l’élan nécessaire pour continuer.