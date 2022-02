Personne n’est à l’abri d’un échange

Y a-t-il vraiment des joueurs intouchables dans le monde du hockey de la Ligue nationale, alors que le plafond salarial, les salaires astronomiques, les contrats accordant aux athlètes la possibilité de choisir leur destination si jamais ils sont invités à changer d’adresse, obligent les décideurs à revoir constamment leur gestion quotidienne ?

Si Wayne Gretzky a évolué pour quatre formations au cours de sa glorieuse carrière, doit-on vraiment attacher le mot « intouchable » à un patineur ?

Un joueur d’exception, d’accord. Un joueur de concession, ça va.

Mais personne n’est à l’abri d’une transaction.

Jeff Gorton et Kent Hughes ont sans doute identifié les joueurs répondant au profil du patineur qu’on invitera à participer au plan de relance de l’entreprise.

Hughes affirmait, lors de son premier point de presse, que les décideurs du Canadien rechercheraient des joueurs ayant du caractère et répondant à la culture qu’on veut imposer. Il veut une équipe rapide et courageuse.

Quelques noms

Donc, pendant la pause occasionnée par la présentation du match des étoiles, tout le monde se pose la question : qui sont les cinq joueurs qu’on peut considérer à ce stade-ci comme des candidats incontournables dans les circonstances ?

Non pas des intouchables, mais des patineurs qui représentent une partie de la solution.

Nick Suzuki par exemple.

Josh Anderson, pour l’instant, oui. Tyler Toffoli a répondu aux interrogations : il veut participer à la relance. Joel Edmundson, je n’ai aucun problème. Doit-on échanger Ben Chiarot ou simplement le garder dans l’environnement de l’équipe ?

Brendan Gallagher ? A-t-il connu ses meilleures années ? Les séries éliminatoires des deux dernières saisons n’ont pas de quoi emballer les dirigeants. Son style reflète de la détermination, mais encore faut-il posséder les mêmes ressources et, sur ce plan, on peut entretenir des doutes.

Jonathan Drouin ? Faut-il accorder une attention particulière aux rumeurs voulant que des équipes aient pris des informations sur le statut de l’ailier du Canadien ? Drouin, on le sait, disputera, l’an prochain, la dernière année d’une entente de 5,5 millions $. Pour certaines équipes, il s’agit d’un cas intéressant puisqu’il ne s’agit pas d’un joueur de location. La semaine dernière, on disait que l’Avalanche du Colorado pourrait manifester un certain intérêt. Joe Sakic étudierait également le dossier de Claude Giroux.

Alexander Romanov appartient au groupe des jeunes répondant au profil recherché. Cole Caufield est un cas bien particulier, mais on doit lui fournir une autre opportunité d’exprimer son talent.

Les noms de Kaiden Guhle et Josh Harris s’ajoutent à la liste, mais dans la section des joueurs prometteurs. Dans le cas de Harris, on ne connaît toujours pas quelles sont ses intentions. Montréal l’intéresse-t-il ou pas ?

Et il y a le très complexe dossier Carey Price.

Sollicités

Le duo Gorton-Hughes entre dans une période où les discussions se multiplient et quand on occupe les bas-fonds de la ligue, on est très sollicité. On veut connaître le plan des décideurs, on veut savoir si la vitrine du Canadien est bien éclairée et qu’on peut y trouver des occasions d’affaires intéressantes.

Hughes va tendre une oreille attentive. N’a-t-il pas spécifié en quelques occasions qu’il écoutera toutes les offres sérieuses et qu’on ne sait jamais ce qui peut survenir ? Personne n’est à l’abri d’un changement d’adresse.

Surtout si une équipe lui propose une offre alléchante.

Vous connaissez : une offre qu’on ne peut refuser.

Le duo Gorton-Hughes a fait ses devoirs. Les deux hommes ont récolté auprès de leurs recruteurs des informations pertinentes, et aussi, ils ont mis beaucoup d’emphase sur l’évaluation des effectifs du Canadien.

Ils ont rencontré les joueurs, leur ont demandé s’ils veulent demeurer avec l’équipe alors que le modèle d’affaires sera très différent que celui proposé par Marc Bergevin depuis deux ans. Voulez-vous embarquer ou pas ?

Ils ont obtenu réponse aux interrogations.

On peut parier qu’ils n’ont jamais soulevé le mot « intouchable » dans les discussions à l’interne.

Maintenant, ils n’ont pas le droit à l’erreur.

Acheter du temps

Kevin Cheveldayoff a besoin de temps.

Jim Rutherford préfère attendre quelques semaines.

Le calendrier révisé de la Ligue nationale complique la gestion quotidienne des opérations.

De prime abord, les Jets de Winnipeg et les Canucks de Vancouver devaient participer aux séries éliminatoires. Ils avaient les effectifs pour lutter farouchement avec les meilleures formations autant dans la division centrale que dans la division pacifique.

Mais ce n’est pas le cas.

Parce qu’on n’avait certainement pas prévu que les Ducks d’Anaheim soient aussi coriaces.

On ne s’attendait pas à ce que les Kings de Los Angeles jouent les trouble-fêtes.

À l’écoute

Par conséquent, les Jets et les Canucks devront accumuler les victoires et ils auront besoin de l’aide des autres formations.

Mais ça n’augure pas tellement bien.

Donc, Cheveldayoff sera-t-il un vendeur ? Jim Rutherford profite de l’occasion pour faire le grand ménage, tâche qu’il confiera à sa nouvelle administration.

Après trois années de frustration, on peut s’imaginer que les Jets seront attentifs à toutes offres sérieuses. Ils auront également à négocier une nouvelle entente avec Pierre-Luc Dubois.

Chez les Canucks, va-t-on échanger J.T. Miller ? Va-t-on retenir les services de Brock Boeser ?

Dans leur rôle de vendeurs, Hughes et Gorton peuvent également faire du lèche-vitrine.