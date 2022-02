Pierre Paul-Hus à la rescousse des conservateurs

Ainsi, Candice Bergen, la nouvelle cheffe intérimaire du Parti conservateur (qui, en passant, ne parle pas un maudit mot de français), trouve que Justin Trudeau devrait « tendre une branche d’olivier » aux crinqués qui tiennent les résidents d’Ottawa en otage.

On l’a l’affaire, au Canada !

D’un côté, un premier ministre qui se terre, refuse de prendre ses responsabilités et pellette son problème dans la cour de la police.

De l’autre, la cheffe de l’opposition qui veut tendre la main aux anarchistes.

On se croirait dans une république de bananes !

TENDRE LA MAIN

Face à l’absence de courage politique de Justin Trudeau, j’aurais cru que la nouvelle cheffe du Parti conservateur du Canada aurait roulé les mécaniques et profité de l’occasion pour montrer qu’elle était l’homme de la situation.

Que, comme le grand Clint, elle aurait dit aux camionneurs récalcitrants : « Go ahead, make my day ! »

Après tout, la loi et l’ordre, c’est le pain et le beurre des Conservateurs depuis des lustres, non ?

Ce ne sont pas eux qui voulaient envoyer l’armée quand des représentants des Premières Nations bloquaient des routes ?

Malheureusement, il semble que – comme Trump – quand ce sont des Blancs qui se foutent des lois, le PCC se montre plus indulgent, enterre sa hache de guerre et défend magnanimement le « droit de manifester ».

LE CANCER TRUMPISTE

Heureusement, il y a encore des Conservateurs fédéraux qui résistent aux sirènes de l’anarchie libertarienne et continuent de défendre les valeurs conservatrices traditionnelles.

C’est le cas de Pierre Paul-Hus, député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, qui a écrit sur Twitter :

« J’ai passé la semaine à subir le Siège d’Ottawa. Si la motivation des camionneurs pouvait être compréhensible, la situation actuelle est toute autre. Je demande que l’on dégage les rues et que l’on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes. »

Comme plusieurs conservateurs avec un c minuscule, monsieur Paul-Hus, j’imagine, observe de près ce qui se passe chez nos voisins du Sud et craint que son parti, comme le Parti républicain de Donald Trump, ne devienne un buffet « all you can eat » pour tous les crackpots anti-establishment du Canada.

Il se souvient qu’être de droite, c’est d’abord et avant tout respecter les institutions et maintenir l’ordre, non défendre le « droit » imaginaire d’une petite poignée de crinqués d’assiéger la capitale nationale et d’emmerder des citoyens responsables.

Il faut malheureusement lire les commentaires en bas du message du député pour se rendre compte que le cancer trumpiste a commencé à gangréner le conservatisme canadien.

« Tu es contre le peuple ! », « Ils manifestent pacifiquement », « Vous vous rangez du côté de l’élite et contre les travailleurs » et « Il faut dégager la mafia gouvernementale », sans oublier l’incontournable cri de ralliement des amis du Grand Orange : « Va chier » et « Ta yeule ! » !

LE RETOUR DE MAD MAX ?

C’est quand même hallucinant de voir qu’après avoir invité Maxime Bernier à prendre la porte, le PCC est en train de se transformer en fan club non officiel de Mad Max.

Vivement un convoi de vrais députés conservateurs pour barrer la route à ce raz-de-marée anarchiste indigne de ce grand parti !

Pierre Paul-Hus comme chef ?