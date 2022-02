Pour perdre moins d’argent, Québec réinjecte 200 M$ dans l’ex-C Series

Malgré les millions de dollars engloutis dans le programme, Québec va annoncer un nouvel investissement afin de soutenir l’ex-C Series, devenu l’A220, vendu pour une bouchée de pain à Airbus il y a quelques années.

L’annonce sera faite aujourd’hui au Palais des congrès par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, qui pilote le dossier.

Comme le rapportait Le Journal il y a quelques semaines, Québec mettra plus de 200 millions $ dans la société en commandite Airbus Canada, qui conçoit l’A220, anciennement la C Series, et ce même si son investissement initial de 1,3 milliard $ n’a plus aucune valeur.

Selon des sources proches du dossier, Québec souhaiterait rester actionnaire plus longtemps dans le programme afin de récupérer une partie de l’argent investi.

Pas rentable avant 2025

Québec détient toujours 25 % de l’ex-C Series. En raison d’un appel de capitaux d’Airbus qui aurait pour effet de diluer la participation de l’État québécois, le gouvernement caquiste a décidé d’investir de nouvelles sommes et souhaiterait repousser le moment où Airbus rachètera la part de Québec.

En raison des problèmes de l’avion et des turbulences dans le secteur aérien, la rentabilité du programme n’est pas prévue avant 2025.

En entrevue avec Le Journal, le ministre Fitzgibbon avait souligné qu’Airbus a un apport important dans l’économie québécoise.

« C’est sûr que c’est une business qui est importante. On parle de pratiquement 2500 emplois ici au Québec, à Mirabel. Le futur est assez reluisant pour l’industrie en général, mais aussi pour l’A220 », avait-il souligné.

–Avec la collaboration de Sylvain Larocque

