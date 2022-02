Quand les émotions étouffées explosent

Archiviste de l’amour, autrice du best-seller Amours solitaires, traduit en cinq langues, l’écrivaine française Morgane Ortin s’est penchée sur les abîmes de l’intime dans son nouveau livre, Le secret. Inspirée par les confidences de ses lectrices et de quelques lecteurs, elle décortique la mécanique des secrets et le frein qu’ils imposent à l’épanouissement des gens.

Cette nouvelle enquête littéraire est née d’un moment d’ennui à bord d’un train, alors qu’elle a posé une question piège à ses abonnés (ils sont plus d’un million sur Instagram). « Confiez-moi un secret », a-t-elle simplement écrit.

Elle ne s’y attendait pas... mais les messages affluent, par centaines. On lui raconte un passé traumatisant, des secrets en étages, une liaison inavouable, un mariage forcé, une malédiction familiale, et des centaines d’autres confidences jamais dévoilées.

Pour Morgane Ortin, c’est le choc. Puis une question l’obsède : qu’est-ce qui a poussé ces gens à lui confier leur secret le plus intime ? Pourquoi se sont-ils dévoilés ? Et elle, en a-t-elle, des secrets qui lui pèsent ?

Elle fait le tour de la question dans ce livre étonnant, profondément humain.

Photo courtoisie

« La montagne de secrets que j’ai reçue a été extrêmement surprenante, confie Morgane, en entrevue. Tout de suite, ça m’a fait poser la question de la responsabilité de recevoir tous ces secrets qui étaient très lourds. J’ai beaucoup fait appel à des associations pour prendre le relais. »

Il n’y avait pas que des secrets lourds, ajoute-t-elle.

« Il y avait aussi des secrets très légers. Personne n’a la même définition de ce qu’est un secret. »

Morgane Ortin a rencontré ces gens ou leur a parlé au téléphone, et a ensuite organisé tous les témoignages pour en faire un projet littéraire.

« Ça a pris deux ans d’écriture en tout. Ce qui a été le plus long, c’était de donner une forme au livre. Je n’avais pas envie d’aller d’un entretien à l’autre. Ensuite, ça a été long d’écrire sur moi-même et sur ma famille. Ça a été tout un processus. »

Une démarche personnelle

Son éditeur lui a demandé pourquoi le secret l’intéressait autant. Elle n’a pas eu le choix... et a dû affronter ses propres secrets. « Chaque fois que je faisais un entretien, ça réveillait des choses en moi qui étaient très enfouies et très profondes. Au fur et à mesure, je me suis laissée aller. J’ai écrit les souvenirs qui remontaient et à la fin du livre, c’était indispensable pour moi d’aller dans ma famille et poser des questions. »

Pense-t-elle que tout le monde a un secret, ou des secrets ?

« Bien sûr ! Il y a des gens qui s’imaginent qu’un secret, c’est très lourd, mais ça ne l’est pas forcément. C’est une information que l’on cache à une personne ou au monde entier. On a tous des secrets : une personne qu’on a vue, un petit guilt trip d’une chose qu’on a mangée... On a tous un jardin secret et des choses qui n’appartiennent qu’à nous. »

EXTRAIT

« Je mets du temps à mener mon premier entretien. J’ai besoin de faire le tri parmi toutes ces réflexions, et de me préparer au mieux pour éviter toute maladresse. Ce que je veux comprendre en premier lieu, c’est pourquoi l’histoire de ces personnes a-t-elle fait de la situation qu’elles me décrivent, un secret ? Ce que je perçois très vite, c’est que le simple récit ne suffit pas. Il faut se pencher sur la mécanique interne du secret et on veut le cerner avec précision. »