Sags : une défaite en prolongation pour le retour au jeu

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 3-2 en temps supplémentaire face aux Mooseheads d’Halifax, samedi soir, au Centre Georges-Vézina. Il s’agissait du premier match des Sags depuis la reprise des activités dans la LHJMQ.

« J’ai été très impressionné par notre équipe. Pour moi, on a été de loin le meilleur club sur la glace. Il y en a beaucoup de nous qui jouait leur premier match », a déclaré l’entraineur-chef des Sags, Yanick Jean.

Les hommes de Yanick Jean ont été les premiers à s’inscrire au tableau. Matej Kaslik a servi une passe parfaite à William Rouleau, qui n’a eu qu’à pousser la rondelle dans une cage béante.

Halifax n’a pas pris beaucoup de temps pour répliquer. Jordan Dumais a surpris le gardien des Bleus, Kevyn Brassard dès la mise en jeu pour faire 1-1.

Kaslik est revenu à la charge en milieu de deuxième. Il a fait mouche avec un excellent lancer dans le haut du filet qui a trompé la vigilance du cerbère des Néo-Écossais.

Boucher vole la vedette

Le temps s’écoulait de plus en plus en troisième, alors que le tableau indicateur affichait moins de deux minutes à jouer. Evan Boucher a finalement marqué son premier en carrière dans la LHJMQ pour ramener tout le monde à la case départ et forcer la prolongation.

Ayant inscrit son premier but dans la LHJMQ à son premier match quelques minutes plus tôt, Boucher a complété sa soirée de rêve en donnant la victoire aux Mooseheads 3-2 en temps supplémentaire.

Plusieurs débuts

Les Sags affichaient un visage bien différent qu’au moment de partir pour la pause des fêtes. C’était au tour des Thomas Bégin, Marc-Antoine Séguin et Cael MacDonald de ce monde de l’uniforme les Bleuets, après que Félix Lafrance, Thomas Belgarde et Loris Rafanomenzantsoa aient été échangés pendant le congé.

Yanick Jean avait d’ailleurs que des bons mots à dire à propos d’un de ceux-ci, Thomas Bégin. « J’ai aimé sa patience avec la rondelle. Il a un bon sens du jeu. Il est capable d’attirer un joueur pour bouger la rondelle. Honnêtement, je l’ai trouvé impliqué », a avoué l’Almatois d’origine.

Les Saguenéens disputeront un deuxième match en deux soirs au Centre Georges-Vézina dimanche, alors que la meilleure formation du Circuit Courteau, les Islanders de Charlottetown, seront de passage.

