Semaine de prévention du suicide 2022: nous pouvons tous sauver des vies

Chaque année, au Québec, ce sont en moyenne trois personnes par jour qui se suicident, alors qu’entre 75 et 80 personnes tentent de s’enlever la vie. Toutes ces morts et tentatives sont et seront toujours de trop, car la mortalité par suicide est davantage le reflet d’une immense détresse intérieure que d’un véritable choix éclairé.

C’est une détresse qui a fini par prendre toute la place dans la vie et la tête d’une personne. Il s’agit toutefois d’une détresse dont on peut renverser la vapeur, à la condition que chacun y mette un peu du sien.

Il va de soi, d’abord, que nos gouvernements ont leur responsabilité à cet égard. Le Québec doit se doter le plus tôt possible d’une Stratégie nationale en prévention du suicide, car il est crucial de donner les moyens aux communautés de poser des gestes clairs, précis et concrets pour protéger ceux et celles qui sont les plus vulnérables et les plus à risque.

Les organisations qui se consacrent à la prévention du suicide ont absolument besoin d’être appuyées de façon solide et pérenne dans la poursuite de leur essentielle mission.

Il est aussi important de rappeler que chacun d’entre nous – individus, employeurs, amis, voisins, collègues – peut, à sa manière, contribuer à constituer un filet social pour les autres. Nous avons une responsabilité collective à cet égard. Cette responsabilité, c’est non seulement de connaître et de reconnaître les signes de détresse et les ressources d’aide disponibles, mais c’est aussi d’être attentif aux gens de notre univers personnel, professionnel, de notre voisinage, et d’oser prendre de leurs nouvelles avec une curiosité bienveillante. Avec sincérité.

Parce que comme l’affirme le slogan de la Semaine nationale de prévention du suicide, « Parler du suicide sauve des vies ».

La société se déconfine à nouveau. On annonce des assouplissements, un retour à une normalité postpandémique. Bien qu’on n’observe pas d’augmentation du taux de suicide depuis le début de la pandémie, il faudra toutefois demeurer vigilants. Les choses ne reviendront pas « à la normale » pour tout le monde.

Les impacts d’une crise comme celle que nous traversons collectivement ne seront pas individuellement les mêmes pour tous. C’est là qu’il faudra continuer de parler de suicide sur la place publique, d’avoir des conversations parfois difficiles avec nos proches, voire avec soi-même.

Une véritable bienveillance, indulgence, gentillesse, sollicitude sera nécessaire pour que nous puissions tous ensemble aller de l’avant, peut-être pas toujours dans l’allégresse, mais jamais du moins dans la détresse.

Il ne faut pas oublier que cette bienveillance, il faut d’abord en faire preuve chacun envers soi-même. Si on jongle, de près ou de loin, avec l’idée de s’enlever la vie, il faut choisir plutôt d’aller chercher de l’aide. Il y a du soutien pour « juste en parler ». Juste pour dire un peu.

C’est en disant et en s’écoutant qu’on peut faire le premier pas pour recommencer à vivre.

Chacun de nous peut se faire la promesse de refuser que le suicide soit une option dans sa propre vie. C’est sauver sa propre vie, pour mieux sauver celle des autres.

Jérôme Gaudreault, Directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide

Besoin d’aide ?

Si vous pensez au suicide ou que vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles pour vous écouter et vous aider, partout au Québec, 24/7.

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353 Clavardage, informations et outils : www.suicide.ca