Trucs et astuces pour la pêche blanche

Il existe une foule d’approches et de tactiques performantes pour déjouer les espèces ciblées au cours de la saison froide.

Mis à part les recommandations de base à propos du raffinement au niveau des accessoires et des leurres sélectionnés, du choix de l’emplacement, de la subtilité en ce qui a trait à vos motions et présentations, etc., voici d’autres conseils qui peuvent vous aider à arriver à vos fins.

Alarme visuelle

Lorsque le temps est doux et que vos trous ne gèlent pas à mesure que vous les nettoyez, il est possible de se servir de flottes profilées qui offrent peu de résistance. Il suffit alors d’installer un appât naturel comme un ver de terre, un mené mort ou des asticots. Optez pour un hameçon de petit calibre et un bas de ligne en fluorocarbone. En y ajoutant un Bobber Stops coulissant sur votre fil, vous pourrez ajuster à quelle profondeur vous souhaitez présenter le tout. Certains adeptes percent trois trous à quelques mètres de distance de façon à former un triangle. Ils peuvent ainsi jigger dans un trou tout en jetant un coup d’œil attentif sur les deux autres orifices. Assurez-vous de laisser l’anse de panier de votre moulinet ouvert ou d’enlever la tension sur le système de freinage. Un bâtonnet luminescent comme un Thill Bobber Brite Glow Sticks illuminera votre flotte à la pénombre et vous permettra d’être aux premières loges lors des attaques.

Photo courtoisie

Si vous pêchez avec des brimbales, en vous rappelant que vous pouvez en utiliser cinq dans la plupart des zones ou 10 dans les zones 7 et 8, vous auriez intérêt à les ajuster d’avance pour confirmer leur bon fonctionnement. Quand la partie supérieure se marie bien à la base et qu’elle bascule sans restriction, identifiez-les individuellement avec le même numéro. Une fois sur la glace, vous saurez que le pied no 1 doit être jumelé à l’autre portion no 1 sur laquelle le fil est emmagasiné.

Vous pouvez facilement rendre vos brimbales plus visibles à l’obscurité en positionnant un bâtonnet lumineux remplaçable sur la partie supérieure, près de l’œillet pour le fil. Servez-vous de ruban adhésif transparent pour les maintenir en place.

Cyprin

Depuis avril 2017, il est interdit de pêcher avec des poissons-appâts vivants partout au Québec. Entre vous et moi, il est beaucoup plus difficile d’intéresser les prédateurs en leur présentant un mené qui pendouille dans le beurre de manière totalement inerte. Mark Stiffel, anciennement de Brecks, et le pro de pêche ontarien Gord Pyzer ont développé une technique qui consiste à retirer le trépied de l’anneau fendu d’une cuillère comme une Williams Wabler, une Mooselook Midget ou Winnie, une Nipigon, etc. et d’y ajouter une attache rapide sans nœud de type Fastach clip. Grâce à cet accessoire peu coûteux, ils peuvent enlever et réinstaller au besoin le trépied. Sur la tige centrale de ce dernier, ils empalent une tête de vairon en positionnant la gueule vers le haut. Cet ajout rehausse complètement les attraits de votre offrande métallique et semble donner vie au mené. De plus, il demeure solidement en place, ce qui permet la capture de plusieurs percidés et carnassiers. Pour la perchaude, optez pour des cuillères de moins de 4 cm, comme les W10 à W30 en prenant soin d’agencer une tête qui épouse bien le profil général. Un leurre métallique mesurant jusqu’à 7 ou 7,5 cm est recommandé pour le doré avec cette technique et vous pourrez nouer des versions encore plus longues pour le brochet.

Mouvements

Une offrande qui bouge peu ou pas est moins attrayante qu’une autre qui se déplace de façon aléatoire comme si elle était vivante. La grande majorité des passionnés se servent de brimbales à bascule ou d’un système avec moulinet immergé de type Polar qui n’inculquent pas de motions à vos présentations. Les modèles Windlass, proposés par divers manufacturiers et artisans, sont équipés d’une palette métallique installée à l’arrière de la tige horizontale. Lorsque le vent souffle, il fait inévitablement basculer la section supérieure du haut vers le bas. Le leurre ou l’appât danse donc au rythme inculqué par les bourrasques. Il s’agit d’une aide appréciable qui travaille pour vous et qui vous libère les mains.

Combinaison

Lorsque vous exploitez un leurre souple de taille intermédiaire mesurant 8 cm ou moins comme un Yum Grub, un Sassy Shad, un Twister Teenie, un Bobby Garland Baby Shad ou autres du même genre, il est possible de doubler son potentiel. Empalez-le tout d’abord sur une tête plombée légère de 1/8 d’once. Si vous pêchez en bordure du courant, vous pouvez vous servir d’un jig un peu plus lourd pour demeurer dans un axe bien vertical. À 45 cm au-dessus de ce dernier, sur le fil principal en fluorocarbone d’une taille maximale de 6 livres de résistance, nouez une mouche comme la Muddler Minnow que vous aurez garnie avec un asticot. Le spectacle engendré donnera l’illusion qu’un petit prédateur pourchasse un lunch alléchant, ce qui aura pour effet de créer un effet de compétition.

En finesse

Pour la pêche blanche, je suggère souvent d’opter pour des petits corps souples comme le Itty Bit Slab Hunt’R, le Sassy Stingum, le Vie Shiner, le Atomic Teaser, le mini tube Tri Colour, etc., pour la perchaude et la mouchetée. On les monte sur une tête de plomb ou en tungstène de moins de 1/16 d’once. Je ne veux pas insister sur la taille du fil que vous devriez embobiner dans vos moulinets, mais sachez qu’en vous servant d’une mini offrande avec du 6 livres de résistance, quand les poissons sont plus ou moins agressifs, vous aurez selon moi 30 à 50 % moins de chance de réussite que si vous utilisiez du 4 livres. Vous aurez assurément de bien meilleurs résultats avec du 3 ou même du 2 livres/test. Faites-en l’essai et, tout comme moi, vous en serez convaincu.

Attrayant

Votre coffret de pêche pour la truite est certainement bondé de cuillères métalliques de toutes sortes. Lors de votre prochaine sortie, apportez vos préférées en prenant soin de retirer le trépied. Derrière celle-ci, attachez un bas de ligne de 15 à 40 cm de longueur et un petit hameçon bien affûté, comme vous le feriez l’été pour déjouer les ombles. Pour cette technique, l’offrande métallique sert d’attracteur et occasionne des reflets et des vibrations qui attirent l’attention des diverses espèces de poissons. À titre d’appât, allez-y avec un mené mort aux endroits permis, un lombric ou quelques asticots. Pour éviter les entremêlements, installez un petit plomb fendu rond sur la hampe de l’hameçon pour qu’il cale plus rapidement et se positionne continuellement sous la présentation.

Cadence

La motion du yo-yo est souvent utilisée avec une foule de leurres comme le Booyah Bait One Knocker, le Jigging Rap, la Lindy Rattl’N Quiver Spoon, la Syclops, la Nipigon, la Perch Talker, le Heddon Sonar Flash, le Rail Shad, le Glow Streak, etc. Selon l’humeur des poissons, on opte pour des mouvements allant de très lents à moyennement rapides. Les amateurs qui se servent d’un sonar conventionnel ou à faisceaux lumineux peuvent voir les intrus tenter leur chance quand ils se présentent sous le cône de détection. Avec un modèle comme le Panoptix de Garmin, on peut orienter la sonde de biais pour les observer lors de leur progression vers votre leurre. Dans un cas comme dans l’autre, quand vous apercevez un prédateur, c’est que vous avez réussi à attirer son attention. Il faut maintenant le faire réagir. Bien que ce ne soit pas une règle absolue, sachez qu’il est fréquemment souhaitable de ralentir considérablement la cadence, voire bouger à peine pour finaliser votre approche.

