Un «citoyen de 2e classe» depuis 2014

Alors que les besoins en santé mentale explosent, un médecin français spécialiste des dépendances de Saint-Jérôme attend depuis huit ans sa résidence permanente pour s’enraciner chez nous.

« Je suis au Québec depuis 2014. On aimerait avoir autre chose qu’un visa qui se renouvelle tous les deux ans », se désespère Jean-François Audubert, un médecin du Centre de réadaptation en dépendance (CRD) de Saint-Jérôme.

« Je n’ai eu aucune correspondance pour me dire que ça avançait. Rien », déplore celui qui se donne corps et âme, au CLSC et à l’hôpital de la région, depuis huit années déjà.

En mai dernier, Le Journal avait raconté l’histoire de ce médecin français de Strasbourg, qui n’arrivait pas à obtenir sa résidence permanente.

Depuis, le stress s’agrandit. Même s’il adore sa vie au Québec et qu’il trouve le pays et les gens accueillants, il a un nuage qui plane au-dessus de sa tête.

« Remplir ces papiers-là est une perte de temps inimaginable. Si vous saviez le temps que je passe à remplir ces documents tous les deux ans, et à les attendre. Sans parler des frais d’avocat », soupire-t-il.

« Je ne suis pas criminel »

Pour ne rien arranger, chaque fois qu’il revient de voyage, à la douane, il doit se justifier, faire des papiers, des déclarations, et marcher sur des œufs.

« Je ne suis pas criminel. Je suis médecin. Je travaille dans un hôpital. Je fais mon travail. Il n’y a pas de reconnaissance », laisse-t-il tomber.

Chaque deux ans, il doit payer un bon 1000 $ de formulaires et de paperasse. C’est cependant moins le coût de ces démarches fastidieuses qui l’agace que l’aspect symbolique, qui vient le chercher au plus profond de lui.

« Ce n’est pas un problème financier. C’est que depuis 2014, on n’a participé à aucun scrutin. On a le sentiment que l’on est des citoyens de deuxième classe. Quand vous n’avez pas le droit de vote, c’est soit qu’un juge vous l’a enlevé, soit vous êtes privés de votre liberté », explique Jean-François Audubert.

Quand on lui demande si la bureaucratie est pire ici que celle dans l’Hexagone, il éclate de rire, en pensant à la maison des fous d’Astérix.

« Vous n’atteignez pas la folie bureaucratique de la France, mais les délais sont vraiment incroyables. Ces situations-là n’existent pas dans le Canada anglais », conclut-il.

Au 1er février dernier, plus de 39 773 demandes de résidence permanente d’immigration économique attendaient une réponse d’Ottawa, ce qui comprend notamment 14 117 personnes du monde des affaires et 25 263 travailleurs qualifiés.