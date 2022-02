Un western australien

Racontant l’histoire d’un père crapuleux prêt à tout pour retrouver son fils, un western qui se lit au galop.

Le jeune William Tooney risque de se souvenir à jamais du 5 janvier 1874. Mais pas pour les bonnes raisons. Ce jour-là, sa mère va en effet s’effondrer sur le sol de la cuisine familiale. Puis pousser son dernier souffle à peine quelques heures plus tard.

Afin d’échapper aux policiers et au terne quotidien de l’hospice, William n’aura donc pas d’autre choix que de s’enfuir au plus vite. Juste avant, il enverra toutefois à son père une lettre désespérée lui demandant de revenir sans délai à Launceston, parce qu’il est désormais la dernière personne au monde à qui il tient.

Ce qu’on ne vous a pas encore dit, c’est que l’histoire se passe en Tasmanie. Et qu’à l’époque, bien des prisonniers britanniques y étaient envoyés de force. Le père de William, par exemple. Déporté à Hobart en 1827 pour le vol de deux pardessus, il a notamment participé à la Guerre noire – qui a opposé les colons britanniques aux aborigènes de Tasmanie – et a appris à se débrouiller quoi qu’il arrive.

Chasse à l’homme

Singulier personnage, l’homme parcourt le pays en détroussant qui il peut. Ce qui explique pourquoi, alors qu’il tentera de retourner à Launceston pour retrouver son gamin, un vieil Irlandais assoiffé de vengeance et l’étrange individu coiffé d’une cagoule qui l’accompagne le traqueront sans relâche.

Écrit de main de maître, un excellent western aux puissants accents noirs qui montre que même les plus mauvais d’entre nous peuvent encore avoir du bon. Une belle surprise.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le procès des otages

Photo courtoisie

Alors là, il faut s’accrocher. Parce qu’on va être catapulté d’un coup à Séoul, mais surtout parce que l’histoire est assez machiavélique. Tout commence avec une fête, donnée dans une très chic villa isolée. Les personnes invitées doivent impérativement porter un masque, et comme ce n’est pas l’alcool ni les drogues qui manquent, l’ambiance ne va pas tarder à devenir électrique. Du moins jusqu’à ce qu’un coup de feu soit tiré... Différent et captivant.

Metropolis

Photo courtoisie

Attention, paradoxe : Metropolis est à la fois le dernier volet de la célèbre série consacrée à Bernie Gunther – l’auteur est décédé en 2018 – et la première de ses aventures, l’intrigue se déroulant en 1928. Bernie n’était alors qu’un tout jeune inspecteur à la Kripo et, même si Hitler ne tenait pas encore les rênes du pouvoir, les meurtres ne manquaient pas à Berlin ! Comme toujours, difficile de ne pas aimer.

Simplissime, le livre de cuisine le + facile

Photo courtoisie

Grâce à cette édition collector à reliure cartonnée noir et or, il sera plus simple que jamais de manger bon et bien. Ne comptant jamais plus de six ingrédients, chaque recette (toujours très courte) se prépare en deux coups de cuiller à pot. Travers de porc sauce BBQ, poulet coco citronnelle, filets de sole roulés au pesto, ratatouille froide à la menthe, feuilleté aux pommes et à la cannelle... À table !

Accueillir un chiot

Photo courtoisie

Si on se prépare à adopter un chiot ou si ce dernier vient tout juste d’arriver à la maison, ce guide est carrément indispensable. Éducateur canin de métier, l’auteur nous explique tout ce qu’il y a à savoir pour accueillir Toutou, l’éduquer et en faire un très agréable compagnon au fil du temps. Honnêtement, difficile de trouver meilleur outil.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Les samaritains du bayou

Ce premier roman de l’Américaine Lisa Sandlin a remporté le Dashiell Hammett Prize et le Shamus Award, deux prix importants dans le milieu du polar. Eh oui, il vaut la peine d’être lu, son héroïne sortant agréablement du lot.

En 1959, Delpha Wade a été expédiée en prison pour avoir trucidé l’un des deux hommes qui l’avaient battue et violée. Elle ne sortira de là que 14 ans plus tard, et c’est à ce moment-là qu’on fera sa connaissance, dans un coin paumé du Texas où embaucher une ex-taularde ne semble pas être pratique commune. Heureusement, grâce à son conseiller d’insertion, Delpha finira par se dégoter une place de secrétaire auprès de Tom Phelan, un jeune détective privé qui a récemment perdu l’un de ses doigts sur une plateforme pétrolière.

Repartir à zéro

L’agence venant à peine d’ouvrir ses portes, les clients se feront d’abord assez rares. Ce qui laissera à Delpha tout le temps de s’adapter à sa nouvelle situation, marcher dehors, avoir une chambre individuelle ou décider de ses repas étant encore pour elle quelque chose d’incroyable. Mais peu à peu les affaires démarreront, et Delpha ne tardera pas à se transformer en véritable docteur Watson.

Sans être un coup de cœur, un roman noir qu’on a apprécié pour l’originalité de ses personnages et de son intrigue.