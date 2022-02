Une semaine payante pour des dirigeants de Metro

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils encaissent plus de 3,1 millions $

Neuf dirigeants de Metro ont empoché ensemble près de 3,1 millions $ en exerçant des options d’achat d’actions du détaillant montréalais au cours des derniers jours. À lui seul, le chef de la direction financière, François Thibault, a touché près de 1,4 million $. Les vice-présidents Martin Allaire, Marie-Claude Bacon, Serge Boulanger, Carmen Fortino, Frédéric Legault, Simon Rivet, Alain Tadros et Yves Vézina ont quant à eux enregistré des gains variant de 57 000 $ à 543 000 $. Le titre de Metro a gagné plus de 24 % au cours de la dernière année.

Hopper atteint une valeur de 5 G$ US

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’entreprise montréalaise Hopper, qui propose l’application de réservation de voyages du même nom, vient d’atteindre une valorisation de 5 milliards $ US, a révélé cette semaine le site spécialisé américain TechCrunch. Il y a quelques mois à peine, Hopper valait 3,5 milliards $ US. La transaction qui a permis cette révision à la hausse est une vente d’actions totalisant 35 millions $ US. Hopper a recueilli plus de 800 millions $ depuis sa fondation, en 2007, par Frédéric Lalonde et Joost Ouwerkerk. Le mois dernier, Hopper a annoncé qu’elle se lançait dans la location d’appartements, un peu à la manière d’Airbnb.

La Caisse vend des actifs

Près de 3 milliards $ US, soit 3,8 milliards $ CA : c’est le prix qu’aurait obtenu la Caisse de dépôt et placement pour un portefeuille de participations dans des fonds de placements privés, selon la publication spécialisée Buyouts. L’acheteur est la firme d’investissement privé française Ardian. À la fin de 2020, la Caisse détenait pour 64,3 milliards $ d’actifs en placements privés, ce qui représentait près de 18 % de l’ensemble de son portefeuille. Environ le quart des placements privés de l’institution est constitué d’investissements dans des fonds.

Jolis gains pour des patrons de Richelieu

Richard Lord, le PDG de Quincaillerie Richelieu, a réalisé un profit de près de 4,3 millions $ en exerçant des actions du distributeur et fabricant québécois d’accessoires de finition domiciliaire. Pour sa part, le directeur des affaires juridiques, Yannick Godeau, a touché un peu plus de 100 000 $ de la même façon. Le titre de Richelieu a récemment franchi un nouveau sommet historique de plus de 50 $ à la Bourse de Toronto.

Dasilva jette l’éponge

Photo d'archives, Chantal Poirier

Dax Dasilva, qui a fondé Lightspeed en 2005, a causé la surprise cette semaine en quittant ses fonctions de PDG de l’entreprise montréalaise. Jean Paul Chauvet, qui occupait le poste de président depuis 2016, lui a succédé. M. Dasilva est devenu président exécutif du conseil d’administration, délogeant ainsi Patrick Pichette, qui occupait ce poste depuis 2018. M. Pichette, un ancien de Bell et de Google, a subi le même sort en décembre chez Twitter, dont il présidait le conseil depuis un an et demi.