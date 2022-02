Université Laval: Un ancien professeur offre un million à la Faculté de droit

Un ancien professeur à la retraite de l’Université Laval vient de donner 1 million $ à la Faculté de droit de l’établissement. Il devient donc le donateur individuel le plus généreux de l’histoire de cette faculté.

Après avoir enseigné le droit pendant 42 ans, Jacques Deslauriers a décidé de redonner aux étudiants. Son don est destiné au fonds qui porte son nom à l’Université Laval, dont l’objectif est d’encourager l’excellence à la maîtrise en droit civil.

«La Faculté, c’est un peu comme ma deuxième famille, explique l’homme de 75 ans. J’ai voulu prolonger mon implication. J’ai attendu d’être disposé et d’avoir les moyens de le faire après ma carrière.»

Après avoir constaté que ses anciens élèves manquaient souvent de ressources financières pour compléter leur mémoire de maîtrise, Jacques Deslauriers a voulu faire la différence.

PHOTO COURTOISIE / Université Laval / Dany Vachon

«Ma plus grande satisfaction est de voir les étudiants réussir à l’université et dans leur carrière, dit le professeur émérite qui est à la retraite depuis 2013. J’aime aussi débusquer des gens qui ont du potentiel, mais qui n’en sont pas toujours conscients [...]. J’espère contribuer à l’avancement de la Faculté de droit et des étudiants. Je souhaite que la majeure partie du montant d’un million de dollars soit distribuée de mon vivant.»

En plus de bonifier les bourses aux étudiants et de soutenir la recherche en droit civil, la somme permettra de mettre à jour trois ouvrages de référence de M. Deslauriers.

Des ailes à l’université

La doyenne de la Faculté de droit, Anne-Marie Laflamme, a fait savoir qu’un don de cette ampleur permet à l’université d’avoir les moyens de ses ambitions.

«La philanthropie est importante, puisqu’elle donne des ailes à une faculté comme la nôtre», estime-t-elle.

PHOTO COURTOISIE / Université Laval / Dany Vachon

«En 2022, on ne peut plus se limiter aux fonds publics, précise Mme Laflamme. Il faut créer des alliances avec les gens du milieu pour demeurer alignés sur les besoins de la communauté. Sans les dons, c’est sûr qu’on ne pourrait pas mener à bien certains projets tournés vers l’avenir. Les dons nous permettent de mettre sur pied des structures de recherche et d’investir dans des projets pour les étudiants.»

Selon Anne-Marie Laflamme, l’héritage de Jacques Deslauriers pour la communauté juridique au Québec va bien au-delà de son don.

«Jacques a toujours été proche de la communauté étudiante, indique-t-elle. Il a formé les trois quarts des praticiens en droit à Québec en 42 ans de carrière [...]. Il a apporté beaucoup sur le plan philanthropique, mais aussi sur le plan humain. Il est le premier donateur qui nous offre un montant de cette ampleur de son vivant. Il va pouvoir les fruits de sa contribution. Il a contribué à bâtir la Faculté de droit et ça montre qu’il croit en notre avenir.»