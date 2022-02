7 films québécois à voir en 2022

Ça y est : après avoir été fermés durant sept semaines à cause de la vague Omicron, les cinémas du Québec peuvent enfin rouvrir leurs portes à compter d’aujourd’hui. En plus de rattraper dès cette semaine plusieurs productions hollywoodiennes lancées tout juste avant Noël (Spider-Man, La Matrice, Chantez ! 2), les cinéphiles auront une belle variété de nouveaux films québécois à se mettre sous la dent au cours des prochains mois. En voici sept à surveiller.

Au revoir le bonheur (11 mars)

Photo courtoisie

Prise deux pour la nouvelle comédie dramatique du cinéaste Ken Scott (Starbuck), qui aura droit à une nouvelle chance de séduire le public après avoir été retiré de l’affiche, après seulement trois jours, lors de la dernière fermeture des salles, en décembre. Récemment primé au Festival de comédie de l’Alpe d’Huez, en France, Au revoir le bonheur met en scène quatre frères qui se rendent dans leur maison familiale des Îles-de-la-Madeleine pour rendre un dernier hommage à leur père, décédé récemment.

Norbourg (22 avril)

Photo courtoisie

L’acteur François Arnaud incarne le bandit à cravate Vincent Lacroix dans ce thriller financier de Maxime Giroux (Félix et Meira) librement inspiré de l’affaire Norbourg, considéré comme le plus gros scandale financier de l’histoire du Québec. Le film, qui a été scénarisé par Simon Lavoie (Nulle trace), met en vedette aussi Vincent-Guillaume Otis dans la peau du bras droit de Lacroix, Éric Asselin.

Noémie dit oui (29 avril)

Photo courtoisie

Dans ce premier long métrage de la réalisatrice et scénariste Geneviève Albert, la jeune actrice Kelly Depeault (La déesse des mouches à feu) se glisse dans la peau d’une adolescente prise dans le piège de la prostitution. Notez que Noémie dit oui sera présenté en ouverture des Rendez-vous Québec Cinéma, le 20 avril prochain, avant de prendre l’affiche neuf jours plus tard.

Babysitter (3 juin)

Photo courtoisie

Trois ans après avoir remporté un succès critique et populaire avec son pétillant premier long métrage, La femme de mon frère, l’actrice et réalisatrice Monia Chokri récidive avec Babysitter, une « comédie féministe » adaptée de la pièce du même titre de l’autrice Catherine Léger. Patrick Hivon y incarne un ingénieur et nouveau père de famille qui se fait suspendre par son employeur après avoir fait une blague sexiste devenue virale sur les réseaux sociaux. Confronté par sa blonde et son frère, il entreprendra une thérapie en se lançant dans l’écriture d’un livre d’excuses adressé aux femmes.

Lignes de fuite (6 juillet)

Mariana Mazza, Léane Labrèche-Dor et Catherine Chabot se partagent la vedette de cette comédie mettant en scène trois jeunes femmes trentenaires originaires de la Beauce, anciennes amies au secondaire, qui se retrouvent à Montréal à l’occasion d’un vernissage. Réalisé par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi), Lignes de fuite est une adaptation de la pièce du même titre, écrite par Catherine Chabot.

Confessions (été)

Repoussé déjà à quelques reprises en raison de la pandémie, ce drame policier de Luc Picard devrait enfin débarquer sur nos écrans cet été. En plus d’avoir signé la réalisation du film, Picard défend lui-même le rôle de Gérald Gallant, le pire tueur à gages de l’histoire du Québec. Confessions a été récompensé du prix de la meilleure réalisation au Festival de Whistler, en décembre dernier.

Arsenault et fils (été)

Photo courtoisie

Sept ans après la sortie du drame Gurov et Anna, le cinéaste Rafaël Ouellet (Camion) signe son retour au grand écran avec ce thriller campé dans l’univers du braconnage. L’intrigue d’Arsenault et Fils s’articule autour d’une famille de braconniers qui impose sa loi depuis plusieurs générations dans son petit village du Bas-du-Fleuve. Le film réunit à l’écran Guillaume Cyr, Karine Vanasse et Luc Picard.