Au tour de la culture de se déconfiner

Après les restaurants, ce sera au tour du monde de la culture de se déconfiner, lundi, avec la réouverture des salles de spectacle et des cinémas.

Ainsi, les milieux culturels pourront rouvrir à 50 % de leur capacité, jusqu'à une capacité maximale de 500 personnes. La présentation du passeport vaccinal sera cependant exigée pour aller voir un spectacle ou un film.

Les lieux de culte, eux, pourront aussi rouvrir à 50 % de leur capacité, jusqu'à concurrence de 250 personnes, à condition qu'ils imposent le passeport vaccinal. Autrement, ils devront se contenter de célébrer des funérailles avec 50 personnes au maximum.

«Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous tous», s'est enthousiasmée la ministre de la Culture, Nathalie Roy, en faisant le point sur la relance du milieu culturel sur les ondes de LCN, dimanche.

«La culture et les arts reprennent vie. J'invite la population à acheter ses billets et à y aller. Ça va vous faire du bien mentalement et à l'âme», a poursuivi la ministre qui souhaite que le milieu culturel puisse se remettre de la pandémie.

Sortir de la pandémie

Par ailleurs, la ministre espère que l'annonce de ce nouveau déconfinement sera la dernière.

«On ne souhaite pas jouer au yo-yo avec nos salles de spectacle. Vous savez, nos propriétaires de salle ont été extrêmement résilients, ils ont été très disciplinés, ils ont bien appliqué les mesures sanitaires. [...] On ne veut pas rejouer dans le film d'arrêt, repart, arrêt, repart», a assuré Mme Roy.

«Ce que je souhaite, c'est annoncer prochainement une réouverture à pleine capacité. On attend le feu vert de la santé publique», a poursuivi la ministre.

Cependant, le nombre d'hospitalisations, qui dépassait toujours les 2400 samedi, continue à inciter à la prudence. «Il y a encore du délestage. Il y a encore une soixantaine de personnes qui meurent par jour. Sur dix jours, c'est 600 Québécois et Québécoises qui décèdent de la COVID-19», a souligné Nathalie Roy.

En attendant un retour à la normale, le gouvernement promet de continuer à aider financièrement le milieu culturel, notamment en dédommageant les billets invendus en raison des restrictions pour le nombre de places disponibles. «Il y a 114 millions $ qui ont été dépensés pour dédommager 12 000 représentations à la grandeur du Québec. On va continuer avec cette mesure-là», a assuré la ministre.

