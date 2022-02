Comment me raccorder avec ma sœur sans m’humilier?

Notre party de Noël familial fut une catastrophe. Ma sœur qui organisait la soirée avait invité ses beaux-parents, en même temps que nos parents, mon conjoint, nos enfants et moi. Son mari étant fils unique, elle préférait nous réunir plutôt que de faire deux soirées. Pour la logistique, on ne dépassait pas le nombre permis. Mais pour l’ambiance, on repassera !

Ces péquenauds nous ont gâché la soirée par leurs commentaires d’un autre âge, et n’eût été de mon père qui tient toujours à ramener la paix partout, je ne sais pas comment la soirée aurait pu se terminer. Je lui ai bien fait sentir ma colère en partant, et on ne s’est plus reparlé depuis. Ma mère veut que je m’excuse pour mon attitude, mais il n’est pas question que je le fasse si elle ne reconnaît pas sa responsabilité dans l’affaire.

Anonyme

Quand on veut s’excuser, on le fait sans y mettre de conditions. Rappelez-vous que c’est avec votre sœur que vous voulez vous réconcilier, pas avec ses beaux-parents.