«Convoi de la liberté» à Québec: les manifestants de nouveau attendus vers 11h

L’un des organisateurs du « Convoi de la liberté », qui fait entendre son ras-le-bol des mesures sanitaires depuis jeudi devant l’Assemblée nationale, invite ses sympathisants à retourner sur place vers 11h, dimanche matin.

• À lire aussi: Gros défoulement familial contre les mesures sanitaires à Québec

• À lire aussi: [EN IMAGES] La manifestation se transforme en gros party dans les rues d’Ottawa

• À lire aussi: Les klaxons des camions dangereux pour la santé, selon un expert

« On va retourner au Parlement à partir de 11h, moi, « Rambo » [Gauthier] et « Big » [Grenier] on va être là », a fait savoir Keven Bilodeau dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Capture d'écran

« Je vous invite tous personnellement à venir nous rencontrer encore une fois. Ça va être aussi festif qu’hier. [...] Legault n’aura plus le choix de reculer », indique l’homme depuis sa chambre d’hôtel à Québec.

Sur le boulevard René-Lévesque, plusieurs camions et semi-remorques étaient encore stationnés en bordure de route aux petites heures du matin.

« Legault, tes mesures et tes démesures ça n’a plus de sens. Assez c’est assez. Tu vas faire tomber ça sinon, la pression va augmenter », a prévenu Keven Bilodeau, avant d’envoyer promener le premier ministre du Québec et celui du Canada.

À VOIR AUSSI