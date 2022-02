«Convoi de la liberté»: une pause de klaxons plus ou moins respectée à Ottawa

La trêve des klaxons décrétéé par les organisateurs du «convoi de la liberté» à Ottawa était plus ou moins respectée dans la capitale fédérale dimanche matin.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté» ce week-end: tout ce qu'il faut savoir sur les manifs à Québec et à Ottawa

• À lire aussi: [EN IMAGES] La manifestation se transforme en gros party dans les rues d’Ottawa

• À lire aussi: Les klaxons des camions dangereux pour la santé, selon un expert

Si les rues étaient nettement moins bruyantes que la veille, des klaxons continuaient malgré tout à se faire entendre, ont pu constater des représentants du «Journal de Montréal» et de l'Agence QMI.

Le comité organisateur de la manifestation avait pourtant annoncé, samedi, qu’il ferait une pause de klaxons dimanche matin pour honorer les militaires et les travailleurs de la santé.

Cette pause temporaire devait se faire entre 9 h et 13 h. Le comité a indiqué par voie de communiqué faire ce geste «par respect pour le jour du Seigneur, pour les membres de nos militaires qui se sont sacrifiés et qui continuent de se sacrifier tant pour notre liberté, pour les hommes et les femmes en bleu qui font un si superbe travail pour nous protéger, et en signe de bonne volonté».

Ils ont également partagé leurs condoléances aux proches des victimes de l’explosion de l’usine Eastway Tank, dont une vigile s’est tenue en leur honneur, samedi.

Rappelons que les organisateurs de ce convoi font face à un recours collectif potentiel de 9,8 millions $ pour bruit continu de klaxon de véhicule déposé au nom des résidents du centre-ville de la ville.

À VOIR AUSSI