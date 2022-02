Des agents plus près des gens

Le projet pilote de la police communautaire de Longueuil cherche à briser son image de répression auprès des clientèles marginales.

Karine, une résidente de la maison de chambres Chez Lise, à Longueuil, prend son déjeuner, attablée dans la salle commune de l’établissement qui loge 130 locataires. Lorsqu’une policière entre, le visage de Karine se défait. Son angoisse est palpable.

« Moi, les policiers, je n’aime pas ça... L’uniforme, je n’aime pas... », souffle la femme dans la quarantaine, tremblante, en posant son café.

L’agente du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), c’est Marylène Vandal. Elle s’approche et lui demande doucement si elle peut s’asseoir pour parler. Au fil des minutes, la crainte semble se dissiper.

« Le truc, c’est d’y aller à son rythme à elle, et peut-être que la prochaine fois, elle se dira que les policiers sont fins », explique celle qui travaille depuis 25 ans au SPAL.

Depuis le 8 décembre, l’agente Vandal et 16 de ses collègues ont été affectés à des secteurs spécifiques du territoire du SPAL, qui regroupe Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville.

Ils font partie du projet pilote policier Réseau d’entraide sociale et organisationnel (RÉSO), qui a pour objectif de se rapprocher des communautés les plus vulnérables de son territoire et de répondre directement à leurs besoins.

Faire partie de ce projet pilote a été un rêve pour Marylène Vandal.

« Il a fallu que je me remette à étudier toutes les fins de semaine après 25 ans, passer des examens et entrevues. Mais j’ai eu un coup de cœur, je voulais absolument ce secteur-là, je me suis battue pour l’avoir et je sais que je suis à ma place », explique celle à qui il ne reste que quatre ans et demi avant la retraite.

Le SPAL espère pouvoir faire baisser le nombre d’interventions grâce à un travail de prévention et à leurs agents qui seront facilement disponibles pour la communauté.

Selon une analyse de la police en 2017, sept appels sur 10 touchaient des problèmes de santé mentale ou la détresse humaine, voire la solitude.

Photo Clara Loiseau

Visage plus humain

« Je ne veux pas être vue comme un agent de sécurité, je veux être là humainement, parler aux gens et démystifier le rôle de la police. À force de me faire connaître, il va y avoir un lien de confiance et je pourrais peut-être calmer des situations qui ne nécessiteront pas qu’on appelle le 911 », croit Mme Vandal.

Alors qu’elle se présente auprès des résidents, un des locataires l’apostrophe.

« Vous dites des belles choses, mais est-ce que vous serez vraiment là ? Est-ce que vous allez vraiment faire des actions ? » s’enquiert Jean-Guy.

En réponse à ses inquiétudes, la policière lui promet qu’elle sera visible et accessible.

« Je vais avoir le temps de m’asseoir avec vous, de prendre un café et même d’aller dîner avec vous si vous avez envie qu’on se parle », lui répond l’agente de Longueuil, souriante.

Pour Sophie Noreau et Marie-Claude Lapointe, les deux nouvelles propriétaires de la maison de chambres Chez Lise qui existe depuis près de 50 ans, le projet et l’arrivée de Marylène Vandal sont une bénédiction.

« On accueille les marginaux, ceux que les propriétaires ne veulent pas. On a beaucoup d’enjeux de santé mentale, de consommation, mais ce n’est pas que ça. Ce sont aussi des gens attachants que l’on trouve à des moments de leur vie difficile ou qui viennent rebondir chez nous », explique Sophie Noreau.

Désamorcer des situations

Au cours d’une seule journée, les deux femmes et leurs employés peuvent appeler plusieurs fois le 911, mais pour des situations qui ne sont pas toujours des urgences.

« Des fois, on hésite à appeler le 911, on est gênés parce qu’on sait que ce n’est pas urgent. Avoir quelqu’un qui va pouvoir désamorcer en amont des situations, c’est sûr que ça va aider », soutient Marie-Claude Lapointe.

De son côté, la nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, croit beaucoup en ce projet.

« Je pense que ça va changer le rôle des services policiers. On est rendu là en 2021, il faut sortir du cadre de seulement la répression, pour vraiment développer un modèle qui va être un accès sur la communauté », explique l’ancienne députée provinciale.