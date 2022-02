Des émotions fortes pour Justine Dufour-Lapointe

Justine Dufour-Lapointe faisait tout pour réprimer ses larmes lorsqu’elle s’est présentée au micro du diffuseur officiel des Jeux, peu après la chute qui l’a exclue de la finale des bosses, ce matin.

Malgré tous les efforts que faisait Justine Dufour-Lapointe, l’émotion faisait trembler la voix de la double médaillée olympique et laissait transparaître sa grande déception. Cette dernière essuyait quelques larmes pendant l’entrevue. La bosseuse de 27 ans a perdu le contrôle de ses skis après son tire-bouchon 720, une chute qui anéantissait son rêve d’un troisième podium aux Jeux.

«Honnêtement, je suis allée vraiment gros dans mon saut du haut, a-t-elle raconté au micro de Radio-Canada. J’avais toute la confiance pour le réussir, mon saut. Malheureusement, je pense que j’ai pris un edge à l’atterrissage et ça m’a coûté ma run olympique. Mais tout va bien, je suis en santé.»

La Montréalaise a admis être particulièrement émotive parce que les quatre dernières années ont été pour elle «les plus dures à vivre, à surmonter».

«Mais je n’ai jamais abandonné. J’ai toujours cru en moi, a-t-elle poursuivi. J’ai cru que je pouvais faire partie de ces grandes championnes. Quand je me suis dit que j’allais venir ici, que j’allais sortir une Justine hors du commun, que j’allais oser faire de plus beaux sauts... c’est ce dont je suis le plus fière ce [matin]. C’est que j’ai osé le faire, gros, vite, mais ça n’a pas donné le résultat que je voulais.»

Malgré la lourdeur de sa chute, Dufour-Lapointe voulait poursuivre sa descente et se rendre jusqu’au bas de la piste.

«Ce dont je veux que l’on se souvienne à la maison, c’est qu’au-delà des victoires, au-delà des échecs, je n’ai jamais abandonné, a-t-elle pointé. C’est pour ça que j’ai voulu finir ma descente. Pour montrer à tout le monde à la maison qui me regarde que je vous aime, que vous êtes restés avec moi jusqu’à la fin.»

Justine a pu être consolée au bas de la piste par ses aînées Maxime et Chloé, même si cette dernière participait aussi à la compétition (elle a également été exclue de la ronde finale).

«Maxime m’a prise dans ses bras. Elle m’a consolée. Elle m’a dit que la seule façon de sortir d’ici, c’est venir vous voir [les médias]. Puis d’être la championne que je suis et de venir vous dire exactement comment je me sens, de venir vous parler avec mon cœur. C’est ça que je fais présentement», a conclu la médaillée d’or à Sotchi, puis d’argent à Pyeongchang.