Des mesures trop sévères?

Avant le début des Jeux de Pékin, on savait que les mesures sanitaires pourraient causer des maux de tête aux organisateurs, mais aussi aux accompagnateurs, aux athlètes et aux membres des médias.

En date du 23 janvier, plus de 350 participants, dont plusieurs dizaines d’athlètes, ont reçu un test positif à la COVID-19 depuis qu’ils ont mis les pieds dans la capitale chinoise. Plusieurs sont encore en isolement et ils ont bien peur que leurs participations aux Jeux soient compromises.

La saga impliquant la patineuse de vitesse Natalia Maliszewska doit faire réfléchir le Comité international olympique. La Polonaise a été déclarée positive, puis négative, mais de nouveau positive à deux reprises.

Les autorités chinoises lui ont tout de même donné le feu vert pour sortir de sa quarantaine. Puis, alors qu’elle était en direction du Palais omnisports à bord d’un taxi, elle a reçu un autre test positif. Malgré tout, elle a décidé de s’entraîner.

« Je ne crois plus en rien. En aucun test. Aux Jeux. C’est une grosse blague pour moi. Mon cœur n’en peut plus. Merci. À bientôt », a mentionné la patineuse sur son compte Twitter.

Elle n’était pas retournée en isolement au moment d’écrire ces lignes.

Isolé sans raison

Il y a aussi le cas du hockeyeur Marko Anttila qui est particulier. L’équipe finlandaise estime qu’il a été placé en isolement sans raison valable.

« D’un point de vue médical, une personne qui n’est plus contagieuse ne représente plus un danger pour les autres équipes, a souligné un docteur de la délégation, Maarit Valtonen. Ces décisions ne sont pas basées sur la médecine ou la science. Ce sont des décisions politiques et culturelles. »

L’entraîneur-chef Jukka Jalonen mentionne que la situation a affecté l’état mental de son joueur.

« Nous savons qu’il est en pleine santé, a-t-il indiqué. Et c’est pourquoi nous pensons que la Chine ne respectera pas ses droits. Ce n’est pas une situation agréable. »