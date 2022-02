La bonne surprise de Sébastien Toutant

«Ça se passe mieux que je pensais, a souligné Toutant. On doit porter le masque et nous sommes testés tous les jours, mais les restrictions sont moins importantes que je croyais. Nous ne sommes pas en prison. C’est très relax.»

Toutant apprécie son expérience. «Je suis très choyé de participer à mes troisièmes Jeux et je tente d’apprécier chaque moment, a-t-il raconté. Ce n’est pas tout le monde qui ont cette opportunité.»

Toutant a terminé au 10e rang de la séance de qualifications de l’épreuve de slopestylepour mériter son billet pour la finale qui aura lieu ce soir. «Les conditions sont difficiles, il fait froid et il vente beaucoup, a-t-il souligné. Sur ma première descente, le vent m’a apporté et j’ai manqué de vitesse. À ma deuxième descente, tout s’est bien passé de A à Z jusqu’au dernier saut où j’ai eu des problèmes à l’atterrissage. Avec un meilleur atterrissage, mon pointage aurait été meilleur.»

«Ce n’était pas ma meilleure journée au niveau des sensations, d’ajouter le champion olympique en titre au big Air, mais j’ai réussi une bonne descente quand ça comptait.»

Toutant a un plan en tête pour la finale. «J’ai une grosse descente en tête pour la finale, a-t-il souligné. Si je l’atterris, je pourrai bien faire. J’étais passé près d’obtenir un bon résultat en slopestyle à Pyeongchang et je veux me reprendre. C’est plus fâchant quand tu connais une mauvaise performance parce que tu dois attendre quatre ans pour te reprendre.»

Le Canadien Mark McMorris a pris le deuxième rang avec un pointage de 83.30 points.