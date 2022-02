Le chef Pasquale Vari nous présente Ella et Moka

Le chef Pasquale Vari n’avait jamais eu de chats avant d’adopter Ella puis Moka, deux chattes nées d’une mère errante, traitées aux petits oignons et bien heureuses de vivre dans la famille.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ces chattes ?

Notre enfant, fille unique, a toujours voulu un animal de compagnie, et encore plus après le décès de l’oiseau que nous lui avions acheté. Entre temps, une amie qui nourrit les chats errants du voisinage avait ramassé de jeunes chatons laissés à la porte par leur mère, une chatte errante. Elle nous a donné Ella puis, un an plus tard, Moka. Les deux chattes sont de la même mère, mais de portées différentes.

2. Pourquoi avoir choisi ces noms ?

Ma fille, qui a 17 ans aujourd’hui, a choisi ces noms il y a 7 ans et, bien honnêtement, je ne me souviens pas d’une raison en particulier, mais c’étaient de beaux noms !

3. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

En vérité, j’ai grandi en Italie dans une famille où il n’y avait pas animaux. Je n’ai jamais eu d’animaux de compagnie chez nous. C’est plutôt récent donc, que les chats font partie de ma vie. Pour les chiens, même si ma fille en voudrait bien un, nous pensons toujours que cela demande trop de temps et d’énergie.

4. Décrivez-nous la personnalité de vos chattes.

Ella a 7 ans. C’est la plus vieille et la plus peureuse. Elle est timide et craint les gens. Elle va se cacher dès qu’il y a quelqu’un d’autre que nous qui arrive ou dès qu’il y a des bruits différents dans la maison. Avec nous, ça va, mais ça prend beaucoup de temps avant qu’elle ne s’adapte aux gens qui viennent souvent à la maison comme ma belle-mère ou les amis de ma fille. Quand on reçoit l’été, sur la terrasse, elle va se terrer dans le jardin et reviens dès que les gens s’en vont. Moka est beaucoup plus sociable. Nous, on l’appelle « notre petit chien » parce qu’elle est attirée par la nourriture et mange tout ce que l’on échappe par terre. Gourmande, elle vole même la portion d’Ella. Les deux chattes sont très proches et s’entendent bien. Elles dorment toutes les deux dans la chambre de ma fille, au pied du lit, pendant quelques heures.

Photo courtoisie

5. Racontez-nous un fait particulier les concernant.

Si l’une des chattes est dehors, l’autre vient nous chercher pour qu’on lui ouvre la porte.

6. Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Comme beaucoup de chats, elles mangent parfois du gazon et le régurgitent. Même chose avec sa nourriture quand elle mange ses croquettes trop vite. Un jour, on avait de la visite et quelqu’un a mis le pied dans le petit tas de croquettes vomi sur le plancher !

7. Quelle est leur activité préférée ?

Elles sont joueuses. Avec nous, elles adorent pourchasser un pointeur laser rouge. Sinon, elles jouent seules avec de petites balles qu’elles lancent en l’air. Elles ne manquent pas de nous appeler dès que la balle se retrouve sous un divan !

8. Quel est leur endroit préféré ?

Elles ont chacun leur petit coin de sieste dans la maison : Moka sur un fauteuil et Ella sur le divan. Parfois, on retrouve Ella dans le sous-sol, couchée dans le cadre de la fenêtre.

9. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir ces chattes ?

Honnêtement, rien ! En tant qu’enseignant à l’ITHQ, je ne m’intéresse pas au passé académique de mes étudiants afin de ne pas être influencé. Je vis au présent et je les découvre dans mes cours. Même chose pour les chattes. Je ne suis pas intéressé par les détails du passé, de leur histoire. Ce n’est pas important pour moi. Je vis le moment présent avec elles.

10. Qui s’occupe de vos animaux lorsque vous partez en vacances ?

Une amie de ma fille ou un voisin vient les nourrir. Étrangement, chaque fois, elles deviennent soudainement très sociables avec ses gens.

11. Tel maître, tel animal ?

Pas du tout ! Moka semble toujours très affamée, et elle est gourmande, mais pas moi, même si je suis chef et qu’il y a toujours de la nourriture autour de moi.