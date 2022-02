Le gros problème avec les consignes

Connaissez-vous la chanson Let’s Call The Whole Thing Off ?

Écrite en 1937 par les célèbres frères George et Ira Gershwin, cette chanson a été composée pour la comédie musicale Shall We Dance.

Fred Astaire et Ginger Rogers la chantent en dansant sur des patins à roulettes dans Central Park.

DEUX VISIONS DU MONDE

Dans la chanson, un homme et une femme se chicanent, car ils ne s’entendent pas sur la façon de prononcer certains mots.

Le gars dit « Potayto », la fille dit « Potato », le gars dit « Tomayto », la fille dit « Tomato »...

« Ah, laissons tout tomber, finissent-ils par se dire, on ne s’entendra jamais ! »

C’est comme ça que je me sens quand j’entends les manifestants d’Ottawa et de Québec crier.

Sauf que ce n’est pas leur façon de prononcer certains mots qui me tape sur les nerfs, c’est la définition qu’ils donnent à certains comportements.

Tenez, pour eux, accepter sans protester les consignes sanitaires imposées par le gouvernement et la santé publique, c’est de la docilité.

Pour moi, c’est de la solidarité.

Pour eux, les gens qui se font vacciner sont des moutons.

Pour moi, ce sont des citoyens responsables. Pour eux, le gouvernement refuse de lever toutes les consignes sanitaires parce qu’il est autoritaire, parce qu’il veut nous soumettre.

Pour moi, le gouvernement agit de la sorte parce qu’il est prudent, parce qu’il veut nous protéger.

Pour eux, la science est subjective, les scientifiques ne font qu’émettre des opinions. Pour moi, la science est objective et les scientifiques élaborent des théories basées sur des faits vérifiés et vérifiables.

Bref, on ne s’entend pas. C’est comme si on parlait deux langages différents.

LA SEULE CHOSE QUI NOUS RÉUNIT

À partir de là, comment voulez-vous dialoguer ? Négocier ? Arriver à une entente ? On parle ici de deux visions du monde diamétralement opposées !

Il n’y a qu’une chose qui peut nous réunir : la loi.

La loi est la colle qui nous tient ensemble.

Tu peux penser ce que tu veux et prier le dieu que tu veux, pourvu que tu respectes la loi.

La loi s’applique à tout le monde. Peu importent tes opinions et tes croyances.

Voilà pourquoi il est super important pour un gouvernement de ne pas accorder d’accommodements sur la base de la religion.

Parce que comme ça, tu ouvres des brèches dans la loi, tu donnes l’impression que la loi n’est pas la même pour l’ensemble des citoyens.

Pourquoi distribuer des contraventions à des amateurs de sport qui se réunissent dans un gym, par exemple, mais pas à des juifs hassidiques qui se réunissent dans une synagogue au vu et au su de tout le monde ?

DES RÈGLES ILLOGIQUES

Actuellement, au Québec, tu dois être vacciné pour entrer dans un hôpital... mais pas pour y travailler !

Tu dois être vacciné pour entrer dans certains commerces... mais pas pour y travailler !

C’est absurde. Incohérent. Illogique. Indéfendable. Injuste. Et, par le fait même, osons le dire, inapplicable.

À partir de là, comment pouvons-nous nous surprendre que des gens manifestent ?

Même les citoyens les plus responsables et les plus « dociles » n’arrivent pas à comprendre — ni à expliquer — ces règles !