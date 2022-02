Le paradoxe de la passion

J’ai toujours été fascinée par les histoires d’amour où la passion prenait toute la place. Dans ma jeunesse, je préférais me passer d’un chum s’il ne me faisait pas vibrer au maximum. Ce qui fait que je me suis souvent fait avoir par les beaux-parleurs qui profitaient de mon intensité pour coucher avec moi quelques fois et qui fuyaient quand ils avaient eu ce qu’ils voulaient.

Comme c’était le cas pour mes amies, je ne me suis jamais vue me marier pour avoir des enfants, acheter une maison pour les élever, et les regarder grandir en admirant leurs réussites. Il fallait que ma vie soit vibrante sur tous les plans. Je me suis donc dirigée en marketing à une époque où ce n’était pas encore à la mode, et je m’y suis fait une place enviable.

J’ai accumulé les relations, certaines plus longues mais de nombreuses très éphémères, uniquement menée par mes élans de passion. Comme je roulais gros train comme on dit, je ne me suis jamais méfiée du temps qui passait. Tout ça pour me retrouver à 55 ans, avec un peu moins d’attraits physiques que jadis, mais avec toujours pas de vie de famille où me réfugier quand je me sentais moins bien.

J’ai 68 ans, je ne suis toujours pas à la retraite parce que je ne me résigne pas à me retrouver toute seule chez moi et être obligée d’appeler une amie de fille si je veux sortir le soir. Parce que je suis passée date dans ma profession, j’occupe un emploi moins prestigieux qu’avant, mais ça me permet d’avoir un semblant de vie.

Je voudrais mettre en garde toutes les jeunes filles qui seraient tentées de s’engager sur le même chemin que moi. Rien n’est plus éphémère qu’un élan de passion, parce qu’il ne permet pas de bâtir sur du solide. Avoir su, j’aurais mis plus d’énergie à choisir les hommes de ma vie tout autant avec ma tête qu’avec mon cœur. Avoir fait ça, je serai probablement en couple et heureuse aujourd’hui, au lieu de me morfondre d’ennui dans mon beau salon design.

Une fille qui s’en veut

Une fois ce constat établi, ça vous donne quoi de pleurer sur votre sort ? Ne pensez-vous pas que le temps est venu de vous mettre à la recherche d’un être à aimer, mais pour les bonnes raisons cette fois ? Vu l’espérance de vie qui va en s’allongeant pour les hommes comme pour les femmes, pensez aux belles années qu’il vous reste à vivre, et mettez vos énergies à trouver, et surtout à aimer quelqu’un pour ce qu’il est, dans le respect et l’attention.