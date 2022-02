L’illusion des manifestations

Tous les citoyens en ont ras le bol de la pandémie et des mesures sanitaires, mais il faut vivre dans un monde de licornes pour croire qu’une manifestation devant le parlement ramènera la « liberté » comme le réclament ses organisateurs.

Les Bernard Gauthier et Kevin Grenier de ce monde, militants antivaccins qui se prennent pour des sauveurs parce qu’ils ont organisé une manifestation à Québec, font penser à des enfants mal élevés en pleine crise du bacon.

Ces personnages ne réclament rien de moins que la levée des mesures sanitaires. En d’autres termes, ils veulent qu’on fasse semblant que le virus n’existe plus et que la vie normale, sans restriction, peut reprendre.

Hé ! les gars, savez-vous quoi ? Si la solution était aussi simple, il n’y aurait jamais eu de mesures sanitaires, dont l’impopularité n’avantage aucun dirigeant en Occident.

Et savez-vous quoi encore ? Les mesures, qui peuvent être levées de manière progressive grâce aux vaccinés, doivent être évaluées en fonction de la capacité hospitalière.

Droit à l’opinion

Selon Bernard Gauthier, « tout le monde a droit à son opinion », y compris le néonazi à croix gammée comme à Ottawa, a-t-il déclaré sans gêne au Devoir. Dans ce même article, il trace un parallèle entre Hitler et la « dictature sanitaire ».

Mais que peut-il y avoir de commun entre les six millions de Juifs exterminés par Hitler et la vaccination ? La comparaison trop souvent utilisée par les complotistes n’est pas seulement inexacte et trompeuse : elle est abominable.

« Les décideurs, ôtez-vous la tête de dans le cul et mettez-vous à réfléchir un peu là. On sait comment ça s’est passé dans d’autres pays, hein ? Ç’a commencé comme ça », a lancé Gauthier dans une vidéo Facebook qui a été diffusée sur France 2.

La honte. Si une minorité bruyante se sent interpellée par ce genre de propos, ce n’est certainement pas le cas de la majorité silencieuse, vaccinée et écœurée des grandes-gueules qui rament à contre-courant.