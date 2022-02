Pékin 2022: silence... interdiction d’encourager!

PÉKIN | Une règle plutôt loufoque retient l’attention à l’Anneau de glace national, un endroit glacial et sans âme. Pour contrer la propagation de la COVID, il est interdit aux spectateurs de parler, crier et encourager dans les gradins. Oui, oui, vous avez bien lu.

Un peu partout, on peut apercevoir des affiches où on lit les règles d’usage qui sont à l’opposé des traditions du patinage sur longue piste. On est donc très loin des gradins cacophoniques et bondés où les chants, les cris et les encouragements résonnent dans une ambiance survoltée.

D’un côté de l’anneau de glace pékinois, les spectateurs chinois sont dispersés dans les gradins. S’ils sont des centaines, on croirait plutôt qu’il s’agit de silhouettes cartonnées tellement ils n’émettent aucun son. L’agitation rarissime de petits drapeaux permet de distinguer un humain ou un quidam qui ne pique pas un profond roupillon.

Tout ce que l’on entend, c’est le son des lames, les voix des descripteurs et les bruits des membres d’équipes nationales venus encourager les leurs. Quelques-uns d’entre eux, dans un élan d’excitation, osent transgresser la règle. Sûrement sans la connaître.

Un tambour

Ils sont cependant rares. Des supporteurs de Bloemen l’ont fait. On a entendu résonner un tambour le temps de quelques coups. Le party n’a pas levé, loin de là.

L’atmosphère est restée tout aussi glaciale. Et c’est bien-dire. L’Anneau national est pourtant l’un des seuls sites où on ne se les gèle pas à l’intérieur.

Cette magnifique bâtisse futuriste et spacieuse manque d’âme. Sans la virer en lieu de foire, il serait certainement possible d’y permettre les encouragements pour insuffler de l’énergie aux patineurs.

« Personnellement, je ne carbure pas à l’énergie de la foule. C’est agréable de recevoir son appui, mais ce n’est pas un enjeu de compétition dans mon cas, a indiqué le Canadien Ted-Jan Bloemen.

« Par contre, cette règle de garder le silence, de ne pas crier et de ne pas encourager est ridicule, a-t-il indiqué en la tournant en dérision. Je veux dire, come on. »