Poilievre veut imposer son rythme à ses adversaires

Même si on ne connait pas encore les détails de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada, le député Pierre Poilievre a déjà annoncé qu’il sera sur les rangs pour succéder à Erin O’Toole.

En 2020. M. Poilievre avait longuement réfléchi à se lancer dans la course, mais pour des raisons familiales, il avait décidé de passer son tour.

Mais, cette fois, le député de Carleton a choisi de prend les devants et d’être le premier à s’annoncer via une vidéo publiée sur les médias sociaux samedi soir. Il a indiqué : « je serai le candidat pour devenir premier ministre afin de vous redonner le contrôle de votre vie. »

Des appuis

M. Poilievre est l’un des favoris pour devenir le nouveau chef des conservateurs au pays.

On se doutait qu’il avait plusieurs appuis au sein du caucus et on a en eu une preuve dès la publication de sa vidéo. Plusieurs élus ont rapidement annoncé qu’ils appuyaient la candidature de leur collègue.

Parmi ceux-ci, on retrouve les députés John Barlow, Michael Barrett, Melissa Lantsman, Jake Stewart, Tood Doherty, Michael Kram, Dan Albas, Michael Cooper, Brad Vis, Ryan Williams, Marilyn Gladu et Bob Zimmer.

Avec près de 40 000 commentaires sous sa vidéo, on sait qu’il y a un engouement aussi au sein des membres du parti pour l’ancien ministre de l’Emploi et du Développement social.

Être le deuxième choix

Cependant, M. Poilievre est un personnage qui ne laisse personne indifférent.

Comme c’est un vote préférentiel, il devra être en mesure aussi d’aller chercher des numéros deux.

En 2017 et 2020, Maxime Bernier et Peter MacKay ont tous les deux terminé en tête du premier tour, mais ils n’ont pas réussi à terminer premier au dernier tour.

Ce sera là le grand défi pour le député de Carleton. Il devra être capable d’aller convaincre les supporteurs de ses adversaires de voter aussi pour lui.

Car, dans une course à la chefferie, c’est bien de sauter en premier dans la piscine, mais l’objectif est d’en sortir le dernier.