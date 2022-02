Spectacles à voir ce mois-ci à Montréal

Après une nouvelle fermeture de plusieurs semaines, les salles de spectacles à la grandeur de la province peuvent rouvrir leurs portes dès demain. Elles devront toutefois restreindre leur capacité d’accueil à 50 %, soit un maximum de 500 spectateurs. Même si plusieurs salles ont décidé de repousser de nouveau leur programmation, Le Journal vous propose cinq spectacles à voir à Montréal d’ici la fin du mois.

TRISTAN LONGVAL-GAGNÉ | Les Mélodînes

Photo courtoisie

Le pianiste proposera un répertoire complètement espagnol dans le cadre de la série Les Mélodînes. Plusieurs autres spectacles seront présentés à la Place des Arts au cours des prochains jours, dont Épopée nordique, avec l’Orchestre Métropolitain, le 11 février à la Maison symphonique, et Parfum d’Europe, avec le Quatuor Cobalt, le 13 février à la Salle Claude-Léveillée.

► 8 février, 12 h 15, Salle Claude-Léveillée.

Les dix commandements de Dorothy Dix

Photo courtoisie

Après deux reports causés par la COVID-19, la pièce de théâtre écrite par Stéphanie Jasmin et mise en scène par Denis Marleau peut enfin prendre l’affiche. Dans le rôle principal, on retrouve Julie Le Breton, qui campe « une femme qui a traversé tout le XXe siècle et qui se raconte à travers les Dix commandements pour être heureuse de la journaliste américaine Dorothy Dix. »

► Du 8 au 27 février, Théâtre ESPACE GO.

PIERRE LAPOINTE | Les retrouvailles

Photo courtoisie

À l’occasion de Montréal en lumière, l’auteur-compositeur propose trois concerts avec distanciation « pour fêter la réouverture officielle des salles ». Les spectacles d’AHI et Le Couleur sont aussi à l’affiche de ce festival « musicogastronomique » qui se tiendra du 17 février au 5 mars.

► 18 février, 20 h, et 19 février, 15 h et 20 h, Théâtre Maisonneuve.

DUMAS | Le cours des jours

Photo courtoisie

La célébrée tournée du musicien, qui fait la part belle de son album Le cours des jours, paru en 2003, est de retour après un autre confinement. On replonge dans ses désormais classiques J’erre, Je ne sais pas, Vol en éclats et Linoléum.

► 19 février, 20 h, La Tulipe.

Ari Cui Cui et les patins magiques

Photo courtoisie

La préférée des tout-petits est de retour avec un sixième spectacle, présenté à l’occasion de Montréal en lumière aussi. « Comme dans la légende amérindienne, Ari Cui Cui devra faire preuve de courage, son pouvoir magique intérieur, et faire face à ses peurs si elle veut enfin accéder à son rêve de petite fille : patiner sur la glace. »

► 20 février, 15 h, Gesù.