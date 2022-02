Tous les camions ont quitté le centre-ville de Québec

Les derniers camions immobilisés sur le boulevard René-Lévesque ont quitté sous les acclamations des manifestants.

• À lire aussi: Mesures sanitaires: «tout le monde est tanné», dit un psychologue

• À lire aussi: «Convoi de la liberté» à Québec: le SPVQ prêt à remorquer les véhicules dès 17h

Le Service de police de la Ville de Québec avait averti les manifestants que plus aucun véhicule ne serait toléré après 17 h. Ceux qui ne partaient pas seraient passibles d’une contravention, ou même d’un remorquage «afin d’éviter la continuité de l’infraction».

Ainsi, tous ont quitté les lieux pacifiquement peu après 17 h, sous les applaudissements des derniers manifestants.

Les camionneurs qui étaient toujours sur le boulevard René-Lévesque viennent tous de quitter sous les acclamations des manifestants restants. Point de presse du maire @brunomarchand à 18h. Celui du @SPVQ_police suivra.@tvanouvelles pic.twitter.com/MOaEqkBD46 — PA.Gosselin (@PaGosselinTVA) February 6, 2022

Les organisateurs du «Convoi de la liberté» à Québec prévoient cependant revenir dans deux semaines pour «laisser le temps à Legault de reculer» et faire un «Woodstock» de la liberté.

«On va quitter à soir, mais on va revenir [...] dans deux semaines. Vous avez 15 jours pour vous préparer [...] et on va être beaucoup plus nombreux», a lancé Bernard «Rambo» Gauthier vendredi après-midi...