Une quarantaine de squelettes décapités trouvés en Angleterre

Une quarantaine de squelettes décapités ont été découverts par un groupe d’archéologues dans le sud de l’Angleterre, a rapporté CNN.

Ces restes humains appartiendraient à des «criminels» de l’époque romaine, selon les informations recueillies par le média.

Les squelettes ont été trouvés lorsque des archéologues, travaillant sur le programme High Speed 2 (HS2) en Angleterre, ont découvert un cimetière romain. Ce dernier serait le plus grand de ce genre dans le Buckinghamshire.

Une équipe de 50 archéologues travaillait sur le site depuis plus d’un an. Ils ont trouvé des vestiges d’une ville romaine, ainsi que des pièces de monnaie, des dés, des cloches, des cuillères, des épingles et des broches.

Le cimetière contenait environ 425 sépultures au total.

Le nombre de tombes implique qu’un grand nombre de personnes se trouvait à cet endroit entre le milieu et la fin de la période romaine. Ceci s’explique par de l’augmentation de la production agricole.

L’une des explications du recours à la décapitation comme pratique funéraire pourrait être que les squelettes étaient autrefois «des criminels ou un type de paria».

Le cimetière abritait principalement des sépultures enterrées, car l’inhumation était courante à l’époque.

«Les fouilles sont importantes, car elles permettent à la fois de caractériser clairement cette ville romaine, mais aussi d’étudier un grand nombre de ses habitants», a déclaré Richard Brown, chef de projet senior à COPA JV, un consortium d’archéologues travaillant pour le compte du projet.

«Avec plusieurs nouveaux sites d’implantation romains découverts pendant les travaux du HS2, cette étude enrichit et complète la carte du Buckinghamshire romain», a ajouté M. Brown.

Les archéologues du programme de fouilles de HS2 ont mis au jour une foule de découvertes dans le Buckinghamshire au cours des derniers mois, notamment un ensemble de statues romaines rares et une figure en bois qui pourrait avoir 2000 ans.