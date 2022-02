11 personnalités sensibilisent au fléau de la violence sexuelle chez les enfants

Onze personnalités québécoises se sont jointes à Mélissa Désormeaux-Poulin, porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, pour dénoncer les violences sexuelles faites aux enfants et aux adolescents. On les aperçoit dans trois capsules vidéo-choc, lancées en ligne et sur les réseaux sociaux, qui seront aussi diffusées sur différentes chaînes québécoises.

Afin de mettre la lumière sur cette cause qui lui tient à cœur – la violence sexuelle dont font face trop d’enfants et d’adolescents - la comédienne et porte-parole Mélissa Désormeaux-Poulin a demandé l’aide d’amis provenant du milieu artistique.

Un appel auquel ont répondu présents des artistes comme Sébastien Delorme, Vincent-Guillaume Otis, Alex Perron, Léane Labrèche-Dor, Normand D’Amour, Sarahmée, Stéphane Rousseau, Rosalie Bonenfant, Patrice Bélanger, Catherine Trudeau et Lily Thibeault.

Réalisées et produites par Moonstruhk, le trio de capsules vidéo de sensibilisation présente - à travers les visages de ces personnalités publiques transformés en une communauté aidante - des faits bouleversants concernant l’impact de la violence sexuelle détruisant la vie de nombreux jeunes.

Par exemple, que l’âge moyen de la première agression est de 8 ans, que la liste d’attente pour le soutien de ces enfants est actuellement de 2 ans, que 99% des petites victimes connaissent leur agresseur et que 2 fois sur 3, il s’agit d’un membre de sa famille.

Le slogan de la campagne de sensibilisation est aussi porteur d’espoir : « Traverser l’inimaginable, retrouver l’espoir ».

Pour visionner les trois capsules de sensibilisation :