TREMBLAY (née Dupuis)

Yolande



Paisiblement et entourée de ses proches, le 3 février 2022 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Yolande Dupuis, épouse de feu Armand Tremblay, demeurant à Henryville.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Monique (Jean-Pierre Surprenant), Claude (Raymonde Dufault), Hélène, Louise, Luc, Jacques et Diane (Stéphane Paulhus), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également sa soeur Jeannette, ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Madame Tremblay sera exposée au salon funéraire:HENRYVILLE (QC) J0J 1E0Tél. 450-299-2033www.desourdy.caEn raison des mesures mises en place, les visites au salon seront sur invitation seulement.Les funérailles auront lieu le vendredi 11 février à 11 heures en l'église d'Henryville, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.La famille tient à remercier chaleureusement Dre Joannie Désilets, l'équipe d'infirmières des soins à domicile et la Pharmacie Proxim d'Henryville pour les bons soins, l'accompagnement et le soutien donnés à Mme Tremblay et sa famille.