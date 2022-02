Durant son séjour à Ottawa, l’attaquant Mark Stone a été identifié comme l’un des meneurs chez les Sénateurs et même s’il n’est plus dans le giron de l’équipe, il croit qu’elle se trouve entre de bonnes mains: celles du capitaine Brady Tkachuk.

• À lire aussi: Evgeni Malkin tombe devant la COVID-19

• À lire aussi: Les Panthers, un club sans faiblesse?

Ce dernier porte la lettre «C» sur son chandail cette saison, un privilège auquel Stone n’a jamais eu droit durant ses années dans la capitale fédérale.

D’ailleurs, quand Tkachuk a décroché ce titre, l’actuel porte-couleurs des Golden Knights de Vegas estimait déjà que le choix était le bon. En 2018-2019, la première campagne du numéro 7 des «Sens» dans la Ligue nationale, Stone avait eu l’opportunité de le connaître plus amplement.

«Dès le jour 1, vous pouviez dire qu’il était le gars à sélectionner. Quand j’étais là, j’étais en charge, en quelque sorte. Et à 19 ans, il était mon bras droit, a mentionné le vétéran au réseau Sportsnet concernant cette époque durant laquelle Ottawa n’avait pas de capitaine. Sa manière de jouer parle d’elle-même. Il vous mène au cœur de la lutte chaque soir.»

Cet esprit de compétition n’est certes pas étranger à la réputation des Sénateurs, une formation qui travaille avec acharnement chaque soir malgré son mauvais classement. Aussi, Stone est évidemment heureux au Nevada, mais il l’était tout autant au nord de la frontière justement en raison du désir de gagner de ses partenaires d’armes.

«J’ai adoré mon temps là-bas. J’ai aimé y jouer et réaliser ces parcours en séries, a-t-il dit en évoquant la participation du club à la finale de l’Association de l’Est en 2017. C’est un peu décevant, la façon dont le tout s’est terminé. Vous savez, je connais seulement quelques-uns des gars qui sont restés.»

Un combo à revoir un jour?

À propos de cette saison 2018-2019, l’association Stone-Tkachuk a pris fin le 25 février 2019 quand le premier a pris le chemin de Las Vegas. Les deux ont vécu momentanément sous le même toit et après la transaction conclue avec les Knights, le second a loué la résidence de son désormais ex-comparse.

«J’ai aimé nos moments ensemble et nous entretenons encore une bonne relation. Celle-ci demeurera bien solide. Et qui sait? Peut-être qu’un jour, nos chemins se retrouveront et nous jouerons de nouveau ensemble», a envisagé Stone, qui a discuté avec Tkachuk pendant le dernier weekend du match des étoiles au T-Mobile Arena.