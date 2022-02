Arrêter l’alcool durant un mois, c’est un défi qui permet de s’interroger sur sa consommation et sur sa santé.

Relever le défi : prendre une pause de l’alcool!

Cela fait 9 ans que la Fondation Jean Lapointe inspire les Québécois et Québécoises en les incitant à relever le défi de cesser de boire de l’alcool pendant le mois de février. « Le Défi 28 jours sans alcoolMC c’est non seulement une tradition de longue date, mais c’est aussi une expérience mémorable et accessible pour tous. Cette année, aidez-nous à récolter 1.5 million de dollars pour prévenir les risques liés aux dépendances chez les jeunes. », explique-t-on sur le site de la fondation.

Les effets bénéfiques de l’arrêt de l’alcool

À court terme :

· Favorise un meilleur sommeil, moins de fatigue, plus d’énergie

· Améliore la concentration, la capacité d’attention, la volonté, la mémoire

· Permet d’avoir un plus beau teint, moins de cernes

· Optimise l’hydratation du corps

· Permet de conduire en tout temps

· Aide à faire des économies

À long terme :

· Favorise la perte de poids, ventre moins gonflé, foie régénéré

· Facilite la diminution ou l’arrêt de la consommation de tabac

· Permet de renforcer le système immunitaire

· Optimise les fonctions sexuelles

· Améliore l’humeur de façon générale

· Favorise la diminution de l’anxiété

Quand le plaisir devient une dépendance

Le défi d’arrêter ou de prendre une pause peut s’avérer plus difficile quand il s’agit d’une dépendance. Mais là aussi, cette pause pourra être efficace.

On le sait, l’alcoolisme provoque des dégâts parfois irrémédiables sur le cerveau. L’arrêt de l’alcool permet évidemment d’améliorer la santé du cerveau et de récupérer certaines facultés.

On sait que l’alcoolisme a également des répercussions sur la santé mentale. La dépression favorise souvent l’alcoolisme, et l’alcool aggrave l’état dépressif.

Pour sa part, la Société canadienne du cancer souligne que la consommation d’alcool augmente les risques de cancer du cerveau, du sein, et du pancréas. Elle mentionne donc les avantages à relever le défi de cesser toute consommation d’alcool pendant un mois.