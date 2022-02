Avec leurs six succulentes saveurs, les breuvages Atypique constituent votre meilleur choix pour de savoureux cocktails sans alcool

Connaissez-vous Atypique? Cette marque québécoise de boissons représente le mélange parfait entre une idée innovante et une équipe de créatifs. Née d’une collaboration entre l’animateur et chroniqueur Étienne Boulay et la Station Agro-Biotech, Atypique repousse les limites du prêt-à-boire en offrant les recettes classiques de vos cocktails favoris, mais en versions sans alcool et moins sucrées.

Un produit qui fait la différence

Il s’agit du choix privilégié pour quiconque ne veut pas consommer d’alcool, peu importe la raison. Que ce soit pour un mois sans alcool ou un nouveau mode de vie, Atypique propose une délicieuse alternative qui ne fait aucun compromis sur le goût!

Pour tous les goûts

Six saveurs sont actuellement offertes : Spritz, Gin & Tonic, Mojito, Rhum épicé & Cola, Sangria Rouge et la toute nouvelle, Amaretto Sour.

En plus des prêts-à-boire, la gamme d’Atypique comprend trois délicieux spiritueux sans alcool : Gin, Aperitivo et Whisky. Tous sont en format de 500 ml.

Vous trouverez facilement les excellents produits Atypique dans les épiceries IGA partout au Québec, dans les marchés Bonichoix, Voisin et Tradition ainsi que sur la boutique en ligne!