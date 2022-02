Chaudière-Appalaches: les demandes d'aide psychologique en hausse chez les hommes

Depuis le début de la pandémie, les demandes d’aide en santé mentale ont augmenté, si bien que la ligne info sociale de Chaudière-Appalaches a enregistré une hausse moyenne mensuelle de 300 appels concernant des demandes d’aide psychologique.

De plus, des organismes communautaires qui viennent en aide aux hommes en crise sont débordés.

Chaque mois, ce sont près de 2300 demandes d’aide qui sont logées à la ligne 811 de Chaudière-Appalaches. On constate que les hommes sont plus nombreux à demander du soutien.

«Les hommes, c’est une clientèle qui consulte moins, mais qui malheureusement complète trois fois plus de suicide que les femmes», a affirmé Jean-Philippe Moraud Fortin, agent de promotion en santé mentale du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Cette hausse des demandes d’aide psychologique se fait sentir dans les organismes communautaires. Chez «Partage au Masculin», on bat des records quant au nombre d’ouvertures de nouveaux dossiers.

«Cette année, on parle de 800 dossiers ouverts et on a déjà dépassé le nombre record de rencontres individuelles», a fait savoir Jean-Michael Dubé-Rousseau, un intervenant.

Pandémie, séparation ou problème financier, les raisons de consulter sont multiples. Devant cet achalandage inhabituel, l’organisme a dû créer une liste d’attente. Les délais sont présentement d’environ quatre semaines.

Partage au masculin a d’ailleurs fait une demande de subvention aux gouvernements afin d’embaucher du personnel supplémentaire.

«Nos intervenants sont [surchargés] ces temps-ci», a assuré M. Dubé-Rousseau.